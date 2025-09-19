La exitosa 'Superman' de James Gunn llega hoy a las plataformas: dónde ver online la película del superhéroe de DC

Superman, creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, es mucho más que un personaje de cómic, ya que se ha convertido en todo un símbolo cultural. A lo largo de las décadas, el popular superhéroe ha sido reinventado en diferentes películas.

A finales de julio, aterrizó en los cines la esperada versión de James Gunn. 'Superman' regresó a la gran pantalla con un enfoque renovado, buscando equilibrar la espectacularidad propia de un blockbuster con un enfoque narrativo que profundiza en el personaje.

Protagonizada por David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, 'Superman' narra la lucha del superhéroe por reconciliar su herencia kryptoniana con su nueva vida como humano en Smallville como Clark Kent.

En su intento por mantener a salvo a sus seres queridos y al resto de la humanidad, Superman se enfrentará a uno de sus enemigos más temibles, Lex Luthor, que pondrá en peligro su supervivencia y la del resto del planeta.

La nueva película de Superman también amplía el universo de DC al introducir a otros héroes como Hawkgirl (Isabela Merced), Mister Terrific (Edi Gathegi) y Guy Gardner (Nathan Fillion), mostrando que el superhéroe no está solo en la defensa del planeta.

Pero, más allá de su trama, 'Superman' destaca por su aspecto técnico, con efectos visuales de última generación, además de una música -a cargo de John Murphy- que aporta una atmósfera épica sin renunciar a la emoción.

Un éxito en taquilla

Desde su llegada a los cines, el pasado 11 de julio, 'Superman' ha arrasado en taquilla. Solo en su primer fin de semana en las salas españolas, recaudó 2,4 millones de euros, mientras que según datos del portal Box Office Mojo, habría alcanzado unos 615 millones a nivel mundial desde su estreno, lo que la convierte en la séptima película más taquillera de 2025.

Estos datos colocan a la película como un éxito en taquilla, sobre todo teniendo en cuenta los años de altibajos del Universo DC. Además, considerando que su presupuesto fue de 225 millones, salta a la vista el buen recibimiento que tuvo durante la época estival.

'Superman' WARNER BROSS

En cuanto a la crítica, 'Superman' ha tenido muy buena acogida, con una nota promedio del 83%, tal y como se refleja en Rotten Tomatoes. 'The Washington Post' destaca de ella su «enérgica narración y ocasionales toques de humor estimulante», mientras que la revista 'Rolling Stone' señala que «es más que una sólida película de superhéroes (...) Realmente parece un cómic viviente».

Su éxito en taquilla y la buena acogida de la crítica ha abierto el camino para futuras entregas del icónico personaje en un futuro próximo. Y es que Gunn ha adelantado una secuela que ya tiene título y fecha: 'Man of tomorrow' se estrenará en cines el 9 de julio de 2027.

Dónde ver 'Superman'

El éxito del Superman de James Gunn ha hecho que se alargue su estancia en salas y, al mismo tiempo, se retrase su lanzamiento en las plataformas de streaming. Sin embargo, la película ya está disponible para los suscriptores de una de ellas.

En concreto, la cinta del mítico superhéroe se estrenó este viernes, 19 de septiembre de 2025, en HBO Max. La plataforma de streaming ha decidido dar la bienvenida al otoño con esta superproducción. Pero la cosa no queda ahí. Y es que también ofrecerá a los usuarios «una página de inicio transformada y una experiencia de usuario única».