Las series y películas que llegarán con Apple TV+, el «antiNetflix» de Apple

Actualizado 26/03/2019 a las 01:58

Tecnología y entretenimiento van todavía más de la mano desde esta semana. Este lunes, Apple presentó en el Steve Jobs Theatre de Cupertino (California) su nuevo proyecto: Apple TV+, una plataforma en la que el gigante de la telefonía ha invertido más de 1.000 millones de dólares para crear contenido propio.

Al más puro estilo Netflix, el nuevo proyecto de Apple estará repleto de series, películas y programas originales. Todavía se desconoce su precio de salida, pero no tendrá publicidad y estará disponible en más de 100 países del mundo. «Siempre hemos intentado hacer el mundo mejor. Ahora, queremos contar nuestras propias historias», afirmó durante el evento Tim Cook, director ejecutivo de la compañía.

En la presentación tomaron parte varias de las personalidades que irán de la mano de la magnánima empresa tecnológica en Apple TV+. Algunas tan conocidas como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, J. J. Abrams, Jennifer Aniston, Jason Momoa, Reese Witherspoon y Steve Carell. Aunque habrá muchos más que participen en todo lo nuevo que prepara la plataforma, como Brie Larson, Ron Howard, Haylee Steinfeld y M. Night Shyamalan.

Pero, ¿qué es lo que traman junto a Apple todos y cada uno de ellos? Spielberg está inmerso en la adaptación de «Amazing Stories», una serie que fue emitida por la NBC en los ochenta. Su primera temporada tendrá diez episodios, cada uno de los cuales costará cerca de cinco millones de dólares.

Abrams, por su parte, dirigirá una serie acerca de la importancia de la amistad que estará basada en el libro «My glory was I had such friends», de Amy Silverstein, y protagonizada por Jennifer Garner. Además, estará detrás de «Little Voice», una serie musical que contará con la participación de la compositora y cantante Sara Bareilles. Ambos comparecieron en la presentación de la ficción este lunes, en la que Bareilles, al piano, interpretó el tema principal de la ficción.

Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon protagonizarán «The Morning Show», otra de las series originales que prepara la compañía. La última, además, producirá otra comedia. Aparte, Jason Momoa y Alfre Woodard estarán al frente de «See», serie original de Apple TV+ y gracias a la plataforma, regresarán a la televisión «Barrio Sésamo» y Los Teleñecos.

Pero hay mucho más. Brie Larson, flamante «Capitana Marvel», protagonizará una serie sobre una agente de la CIA y la nominada al Oscar Hailee Steinfield hará lo propio con una serie sobre la poetisa Emily Dickinson. Shyamalan, mente pensante de «El sexto sentido» y la saga de «El protegido», se pondrá al frente de una ficción de terror psicológico que durará diez episodios; mientras que Ron Howard estará detrás de una serie sobre la vida de la estrella de baloncesto Kevin Durant.

Hay muchos más creadores que han firmado por Apple para desarrollar contenidos de carácter cinematográfico. Entre ellos, se encuentran el oscarizado Damien Chazelle, Ronald D. Moore («Star Trek», «Battlestar Galactica») y Taika Waititi («Thor: Ragnarok»). Más de treinta proyectos confirmados, en total, para desafiar la hegemonía de Netflix y sentar las bases de un nuevo imperio.