Actualizado 23/02/2019 a las 15:13

En la madrugada del domingo al lunes se celebra la 91ª edición de los Premios Oscar, los galardones por excelencia del cine. Una velada en la que serán premiados títulos como «La favorita», «Roma» o «Ha nacido una estrella», entre otras, aunque ningún largometraje logrará los guarismos de la auténtica reina de estos galardones: «Titanic».

La inolvidable cinta de James Cameron es uno de los títulos más reconocidos y reconocibles del último cuarto de siglo y una de las películas más laureadas de la historia del cine. De hecho, es el título que más Oscar ha ganado, con once premios en su haber. Los mismos que «Ben-Hur» y «El Señor de los Anillos: El retorno del Rey», si bien es cierto que ninguna de las dos tuvo más nominaciones que «Titanic».

El largometraje acerca del transatlántico más famoso de la historia se llevó en 1998 catorce nominaciones. Las mismas que «La La Land» (2016) y «Eva al desnudo» (1950), aunque ninguna de las dos se acercó a la película de Cameron en cuanto a número de galardones, pues ambas «solo» se llevaron seis estatuillas.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que con su trabajo en «Titanic» subieron al cielo de Hollywood, «Titanic» está basada en la historia real del buque homónimo que zarpó el 12 de abril de 1912 de la sureña ciudad de Southampton (Inglaterra) en su viaje inaugural con destino a Nueva York. Nunca completó su periplo y se hundió en aguas del Atlántico Norte en la madrugada del 14 al 15 de abril. 1514 personas fallecieron en el hundimiento en uno de los mayores naufragios de la historia conocidos en tiempos de paz.

La película de Cameron, todo un homenaje al «Buque de los Sueños», cuenta en su reparto con actores tan consagrados como Billy Zane, Kathy Bates y el malogrado Bill Paxton, pero también con secundarios de lujo como Danny Nucci, Frances Fisher y Jason Barry. Aunque sin duda, uno de los personajes más entrañables (si no el más) de «Titanic» es la pequeña Cora Cartmell, la niña de Tercera Clase que, desde el principio de la cinta, establece un fuerte vínculo con Jack Dawson (el personaje de DiCaprio).

La pequeña es uno de los primeros personajes en aparecer en la película, y da muestras de su desparpajo desde el inicio del largometraje. «Claro, es que es un transatlántico», le dice a su padre antes de embarcar, cuando este queda fascinado por el tamaño del «Titanic». Con su inocencia por bandera, la niña queda prendada de Jack desde los primeros compases de la obra y consigue bailar con él en aquella memorable fiesta que organizan los pasajeros de Tercera Clase. Cuando Jack quiere danzar con Rose (Winslet), la pequeña se le queda mirando con el rostro contrariado. «Tranquila Cora, sigues siendo mi preferida», le dice Jack.

Cora (Owens), junto a Jack (DiCaprio) y Rose (Winslet) en «Titanic» -

En aquel instante, nada hacía presagiar que apenas 24 horas después de la fiesta, el barco se encaminaría hacia su hundimiento en el fondo del mar. En la tragedia (ojo, se vienen spoilers) no sobreviviría Jack, ni tampoco Cora. A la pequeña no se la ve morir en la película, pero sí en una de las escenas eliminadas, en la que queda atrapada junto a su familia tratando de subir a la cubierta principal del barco. Instantes después, la niña perece ahogada. En la última secuencia de «Titanic», Cora es uno de los personajes que aparecen reunidos frente al reloj del buque en el que Jack espera a Rose antes de fundirse en ese apasionado beso para la posteridad.

Han transcurrido más de dos décadas desde el estreno de la película, por lo que Cora, evidentemente, ya no es una niña. La actriz que interpretó a la pequeña, Alexandrea Owens, cumplió 30 años el pasado 9 de noviembre y después de «Titanic», abandonó el mundo de la interpretación, al que no obstante regresó en 2017. Aquel año, fue parte de la cinta de terror «A closer walk with thee» y protagonizó el cortometraje «Enjoy the view». Próximamente, tiene previsto estrenar la cinta «The Sluagh».

Hoy, por tanto, Cora ya es toda una mujer y presenta un aspecto físico que en nada tiene que ver con el que lucía en la película. Entonces, tenía solo ocho años. En su perfil de Instagram, en el que cuenta más de 18.000 seguidores, la joven intérprete ha dado buena cuenta de que poco tiene que ver ya con la niña de la cinta. Sin embargo su semblante sigue siendo similar y su mirada continúa siendo la misma que conmovió y cautivó al mundo entero cuando se puso a las órdenes de James Cameron en «Titanic».