'Torrente, Presidente', 'Cada día nace un listo' o 'Siempre es invierno': Así son las novedades de Atresmedia Cine tras celebrar 25 años

Atresmedia Cine conmemoró en el Festival de San Sebastián sus 25 años de historia en una cita en la que reunió a cineastas, intérpretes y representantes de la industria. El encuentro, moderado por el periodista David Martos, contó con la presencia de Jaime Ortiz de Artiñano, director general de la productora, junto a directores e intérpretes como David Trueba, David Verdaguer, Amaia Salamanca, Arantxa Echevarría, Belén Rueda, Javier Gutiérrez, Paco León o Carolina Yuste. También asistieron responsables de organismos e instituciones como Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine; Ignasi Camós, director general del ICAA; y José Luis Rebordinos, director del festival.

Nacida en noviembre del año 2000, Atresmedia Cine ha participado en más de 180 largometrajes y ha trabajado en rodajes en todas las comunidades autónomas y en distintas lenguas oficiales, desde el euskera hasta el catalán. En estos 25 años ha invertido más de 500 millones de euros en producción, generando miles de empleos directos e indirectos. Sus títulos han pasado por festivales nacionales e internacionales y han sumado 50 premios Goya, incluidos dos a Mejor Película ('La isla mínima' y 'La infiltrada'), además de reconocimientos en los Feroz, Gaudí, Forqué y el Círculo de Escritores Cinematográficos. En el terreno internacional, producciones como Vicky Cristina Barcelona supusieron un Oscar para Penélope Cruz y Klaus logró una nominación en Hollywood como Mejor Película de Animación.

En el plano comercial, la productora ha firmado algunos de los grandes éxitos recientes del cine español. Entre ellos, 'Padre no hay más que uno 2', que se convirtió en la película más taquillera de 2020 en plena pandemia, o 'Padre no hay más que uno 4', que lideró la taquilla de 2024 junto a 'La infiltrada' y 'Buffalo Kids'.

Próximos estrenos

Durante el acto en San Sebastián se presentó un amplio calendario de próximos estrenos. Entre los más inmediatos está 'Siempre es invierno', de David Trueba (7 de noviembre de 2025), una coproducción hispano-belga que cuenta la historia de Miguel, un arquitecto que, tras una ruptura sentimental, se queda solo en Bruselas y conoce a Olga, una voluntaria con la que iniciará un proceso de reconstrucción personal. Le seguirá 'Coartadas', dirigida por Martín Cuervo (28 de noviembre de 2025), una comedia basada en el éxito francés Alibi que retrata a una empresa especializada en fabricar excusas para sus clientes. El protagonista, dueño de la compañía, se verá envuelto en una trama donde las coartadas se convierten en un arma de doble filo.

El 1 de enero de 2026 llegará 'Abuela tremenda', de Ana Vázquez, protagonizada por Elena Irureta. La película presenta a Toñi, una abuela inconformista y caótica que irrumpe en un retiro de empresa al que acuden su hija y su nieta, poniendo patas arriba la convivencia y obligando a todos a replantearse sus prioridades.

Entre los estrenos de primavera destaca 'Cada día nace un listo', de Arantxa Echevarría (22 de mayo de 2026), protagonizada por Hugo Silva y Belén Rueda. Narra la historia de Toni Lomas, un músico en decadencia que, tras reencontrarse con un viejo amor, se ve envuelto en el plan de robar un valioso cuadro de una familia adinerada. 'Todos los colores', de Beatriz de Silva, se adentrará en 2026 en el universo adolescente de Belén, una joven de 17 años en silla de ruedas que teme quedarse atrás cuando sus amigas comienzan a pensar en el futuro. La cinta aborda el descubrimiento personal y la transformación de los vínculos en la transición a la vida adulta.

En verano de 2026 está previsto el estreno de 'Tres de más', de Mar Olid, una comedia en la que una pareja que ha elegido no tener hijos despierta de pronto con tres niños que insisten en llamarles mamá y papá. La historia explora el desconcierto, la convivencia forzada y el humor absurdo que se genera en la búsqueda de respuestas. 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho, también llegará en 2026. Basada en la historia real de Ousman Umar, relata el viaje de un joven ghanés hacia Europa, marcado por años de travesía y dificultades, hasta su llegada a Barcelona, donde será acogido por una mujer que cambiará su destino y le dará la oportunidad de transformar su vida.

El calendario de estrenos se completa con 'Karateka', de Aritz Moreno (30 de octubre de 2026), un biopic de Sandra Sánchez, la karateka española que se convirtió en campeona olímpica a los 39 años tras desafiar todas las convenciones de su deporte. La cinta combina épica deportiva y relato personal de superación.

También rodajes

También se anunciaron rodajes en marcha como El profesor, de Daniel Castro, con Javier Gutiérrez en el papel de un docente universitario que se enamora de una modelo a la que conoce por internet, en una historia inspirada en hechos reales sobre soledad y engaño. Otra de las producciones es La Roja, de Marcel Barrena, que narra la improbable aventura de la selección española de críquet y sus intentos por clasificarse a los Juegos Olímpicos tras un siglo de ausencia de la disciplina.

El vínculo con Bowfinger International Pictures, la productora de Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez, sigue siendo clave. Ambas compañías han trabajado juntas en títulos como 'Sin rodeos', 'La familia Benetón' y la saga Padre no hay más que uno. En San Sebastián anunciaron un nuevo acuerdo para coproducir durante los próximos cuatro años. De esta colaboración saldrán proyectos como 'Torrente, Presidente', sexta entrega de la saga que llegará el 13 de marzo de 2026, y 'La familia Benetón +2', además de 'A Little Something Extra', adaptación de una comedia francesa de gran éxito, y 'El confidente', thriller de acción que dirigirá Daniel Calparsoro.

En total, Atresmedia Cine prevé estrenar doce películas en 2026, tras los diez rodajes completados en 2025. Entre los proyectos destacan comedias familiares, thrillers, biopics deportivos y dramas sociales, con un abanico de géneros que busca atraer a públicos diversos. Las producciones combinan identidad local con ambición internacional, con el objetivo de reforzar la presencia del cine español en el mercado global.