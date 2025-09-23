Suscríbete a
El próximo Oscar a mejor película internacional se pasea por San Sebastián

Los directores de las favoritas en la antigua categoría de película extranjera coinciden en el certamen español, ya en campaña para la gala de 2026

Entrevista con Alauda Ruiz de Azua, directora de 'Los domingos'

Joachim Trier, director de 'Valor sentimental', el fin de semana en San Sebastián
Joachim Trier, director de 'Valor sentimental', el fin de semana en San Sebastián Gari Garaialde (Festival de San Sebastián)
San Sebastián

En San Sebastián se esconde un Oscar, aunque todavía no se sabe en qué habitación ha estado alojado. El misterio se resolverá en la madrugada del 15 de marzo de 2026, cuando desde Hollywood se anuncie el ganador del premio a la mejor película internacional. ... El cineasta que suba a recoger la estatuilla habrá paseado por las calles de San Sebastián durante esta 73 edición.

Sobre el autor Fernando Muñoz

Periodista. Jefe de sección de Cultura. Coordinador de ABC Play (Cine, series, TV). Máster ABC 2013

Fernando Muñoz

