El próximo Oscar a mejor película internacional se pasea por San Sebastián

En San Sebastián se esconde un Oscar, aunque todavía no se sabe en qué habitación ha estado alojado. El misterio se resolverá en la madrugada del 15 de marzo de 2026, cuando desde Hollywood se anuncie el ganador del premio a la mejor película internacional. ... El cineasta que suba a recoger la estatuilla habrá paseado por las calles de San Sebastián durante esta 73 edición.

Es un habitual desde las últimas temporadas. Las películas europeas y asiáticas reconocidas en los palmarés de Cannes y Venecia comienzan una campaña internacional que les lleva a recorrer el resto de certámenes para mantenerse en la carrera. Y deja situaciones tan curiosas como la vivida ayer en la ciudad vasca. En un mismo salón, separados por una endeble pared de pladur, compartieron la jornada de entrevistas Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro de Cannes por 'Un simple accidente', y Kleber Mendonça Filho, que se llevó del mismo festival el premio a mejor director por 'El agente secreto'. Palabras mayores.

Panahi, iraní de nacimiento y represaliado por los ayatolás por sus convicciones, representará a Francia en los Oscar 2026. «Viajaré con mi película a donde la propia película me lleve. Solo quiero que la gente la vea. Si llego a los Oscar, vale. Cualquier éxito será bienvenido si eso ayuda a que llegue mi mensaje de libertad. Porque mis películas hablan al futuro», contó a ABC el cineasta, escondido tras unas oscurísimas gafas de sol y mientras encadenaba un cigarro tras otro. La Academia francesa ha elegido al iraní por delante de 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater (que estuvo aquí el viernes) o de 'Vida privada', de Rebecca Zlotowski (que pasa por aquí el miércoles). También frente a François Ozon, con el que se cruzó por el Hotel María Cristina, donde estaba celebrando el hito de haber adaptado el «inadaptable» libro de Camus 'El extranjero', cinta que ya estrenó en Venecia a finales de agosto.

Por su parte, el director brasileño quiere repetir el hito de su compatriota Walter Salles (que también estuvo este primer fin de semana disfrutando la ciudad de San Sebastián), cuando consiguió la nominación al Oscar el año pasado para 'Aún estoy aquí' y que su protagonista, Fernanda Torres, se colara entre las cinco mejores actrices. Para los de 2026, lo intentarán con el actor Wagner Moura, que produce y protagoniza este 'Agente secreto' que vuelve a viajar al pasado, a 1997, para mostrar las desventuras de los que solo querían ser libres durante la dictadura brasileña.

Después de entrevistar a Panahi, que habla con el ritmo de todas las películas iraníes, un ritmo lento que hipnotiza y que esconde, debajo de cada respuesta tópica, la fuerza de quien ha estado en la cárcel represaliado por la dictadura; después de Panahi, decíamos, escuchar a Kleber Mendoça Filho sonaba a samba. Porque aunque su película esté sacudida por la violencia y la injusticia, respira también la luz de quienes dejaron atrás las faltas de libertades. Y porque aunque todo sea muy serio, no dejamos de estar en un festival donde hay alfombras rojas, glamur, fiestas y 'photocalls'. Por eso también el brasileño no quería pensar aún en los Oscar, porque el camino que le queda es «muy largo». «La película ha adquirido un prestigio... E iré donde la película vaya. Voy a empezar una gira y estaré meses fuera de casa... No quiero pensar en estos meses que quedan aún».

El brasileño Kleber Mendoça Filho, director de 'El agente secreto' EFE

Con menos opciones de estar entre las cinco nominadas a mejor película internacional está Agnieszka Holland, que ayer presentó en Sección oficial 'Franz'. La veterana directora, que esconde en su pequeño cuerpo una sonrisa heladora, capaz de desarmarte con una respuesta brusca mientras no deja de sonreír, ha sido la elegida por Polonia para representar a su país en los Oscar. Lo mejor de todo lo que dijo fue algo «prohibido» entre los más pedantes de la cultura: fijarse en un deportista como referente, en lugar de algún 'pope' intelectual. Encima escogió a Rafa Nadal. Eso sí, por sus tics, que fueron los que ayudaron al actor de su película a dar forma al Kafka de 'Franz'.

Jafar Panahi, en el Festival de San Sebastián, donde presentó 'Un simple accidente' Jorge Fuembuena

Y todo esto a la espera de la llegada hoy martes de la directora y de los actores de 'La voz de Hind', la cinta sobre una niña palestina asesinada por soldados de Israel y que conmovió (y enfadó) a la prensa en el Festival de Venecia. Ha sido la elegida por Túnez para los Oscar. En Hollywood, por el momento, no son tan beligerantes con la película como en España, donde se prepara una manifestación pro-Palestina el miércoles tras la proyección oficial.

Si las apuestas no fallan, tanto 'Un simple accidente' como 'El agente secreto' como 'La voz de Hind' tienen opciones de Oscar. También 'Sirat', la vía española, cuyo director Oliver Laxe ha exprimido los días y las tardes de la ciudad, que para eso su película va sobre unos 'raveros'. Aunque, en realidad, todo apunta a que estos títulos solo serán los acompañantes de la gran favorita, 'Valor sentimental', la obra de un Joachim Trier que estuvo aquí el sábado junto con sus actores y que, durante la entrevista con ABC, respondió con la típica respuesta que dan los que se saben favoritos: «No pienso en ello, pero si nos lo dan, será un reconocimiento para mi equipo». Quizá ahí estuvo escondido el Oscar todo el festival.