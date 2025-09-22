Suscríbete a
Alauda Ruiz de Azúa: «En las chicas que querían ser monjas vi historias de quien había encontrado un amor incomparable»

La directora de 'Cinco lobitos' y 'Querer' regresa a San Sebastián con el relato de una niña de 17 años que siente la llamada de Dios y sueña con ser monja en un convento de clausura

(I-D) La actriz Blanca Soroa; la directora Alauda Ruiz de Azúa y la actriz Patricia López Arnaiz, durante la presentación de 'Los Domingos' en el Festival de San Sebastián
Fernando Muñoz

San Sebastián

Imagine, desde el lugar más profundo de sus prejuicios, que el cine español estrena una película sobre una chica de Bilbao de 17 años que quiere ser monja de clausura. Piense, desde sus ideas más preconcebidas, cómo sería ese guion. Y, ahora, olvídelo. Alauda Ruiz de Azúa ... , ya consagrada tras 'Cinco lobitos' o 'Querer', estrena en el Festival de San Sebastián 'Los domingos', perfecto retrato de las complejidades de una chica que descubre un amor inconmensurable, una amor limpio y puro que le llama a la entrega en un convento de clausura; y piense en su padre, un empresario que ha llevado a sus tres hijas a un buen colegio religioso y que ve cómo la mayor no va a ir a la universidad, ni va a viajar por el mundo, ni le va a presentar a su novio porque se va a enclaustrar como novicia. Y piense en esa tía de la niña que actuó como madre (la progenitora murió), una gestora cultural «comprometida» y modernísima que no entiende cómo esa niña puede malgastar su juventud entre muros. Y, de nuevo, olvídelo, porque no hay respuesta más allá de la que cualquier padre pueda dar a una niña que toma una decisión radical.

Sobre el autor Fernando Muñoz

Periodista. Jefe de sección de Cultura. Coordinador de ABC Play (Cine, series, TV). Máster ABC 2013

