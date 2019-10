La vida oculta de Julie Andrews, la actriz que hizo de Mary Poppins

Actualizado 15/10/2019 a las 13:15

Dio vida a la niñera más famosa del séptimo arte pero, como su Mary Poppins, Julie Andrews tenía mucho que ocultar detrás de su rostro angelical y su maravillosa voz. A través de sus memorias, «Home Work», una especie de bolso de la institutriz que todo lo solucionaba con un poco de azúcar, la actriz ha revelado el difícil pasado que tuvo que superar antes de convertirse en la estrella de «Sonrisas y lágrimas».

Cuando era pequeña, actuaba subida a una caja de cervezas en el vodevil que interpretaba junto a su madre y el novio de esta, Ted Andrew. Se convirtió en el sostén familiar de ambos cuando cayeron en una espiral de alcohol y ruina, y se vio obligada a poner una cerradura en su habitación después de que Ted Andrews intentara acostarse con ella en dos ocasiones.

La cara amable de «Sonrisas y lágrimas», donde volvía a ponerse la enagua de niñera, se queda en las canciones, pues el rodaje fue un calvario para Julie Andrews, que por entonces tenía 30 años y estaba en pleno divorcio con su primer marido, Tony Walton.

Grabar las escenas en las que aparece corriendo por las colinas entrañaban más dificultad de la que aparentaban, principalmente por culpa del helicóptero que la perseguía con una cámara: «Todo lo que tenía que hacer era caminar, girar y respirar. La corriente descendente de las aspas del helicóptero era tan poderosa que a veces me arrojaba al suelo. Me levantaba, escupía barro y hierba, me sacudía el vestido y volvía a mi posición inicial», cuenta. Y lo dice quien tuvo unas palabras con Walt Disney después de chocar en cómo enfocar unas escenas de «Mary Poppins», papel que le valió el único Oscar de su carrera: «Puedo tener un buen gancho de derechas», admite. Se refiere a la icónica escena en la que desciende sobre Londres en paraguas, una que a punto estuvo de costarle la carrera: «Hubo un día muy peligroso justo al final de la escena, cuando estaba sujeta al terriblemente doroso arnés», explicó en su día, contando que estuvo «dando vueltas colgada del paraguas». Los cables que la sujetaban empezaron a fallar y Julie Andrews pidió que la bajaran de inmediato: «Caí en picado al escenario».

Ya separada y tras salir de una consulta con su terapeuta, la oscarizada actriz se encontró con Blake Edwards, director de «Desayuno con diamantes». Cuenta que sabía que no le convenía y estuvo años rechazando su propuesta de matrimonio, pero finalmente accedió a casarse con el cineasta, trece años mayor que ella y con quien estuvo hasta su muerte en 2010, por neumonía. Además de Emma (del matrimonio con Walton) y de los dos de Edwards, junto al realizador de «La pantera rosa» tuvo a Jennifer y Geoffrey y dos niñas vietnamitas adoptadas, Amy y Joanna.

Junto a él, le tocó ejercer la profesión que tan bien desempeñó en la ficción, obligada como estuvo a cuidar de Edwards cuando este enfermó, con problemas de vesícula biliar, dolores en el pecho, mononucleosis infecciosa, dolor de espalda y gripe. «Sí, tiempos muy estresantes, siempre», resume Andrews.