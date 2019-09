Locos, siniestros, salvajes: Todos los actores que sufrieron bajo la sonrisa del Joker

El primero de todos, en 1966: César Romero César Romero contribuyó a dar forma a la imagen que todos tenemos de Joker

El actor de origen cubano y estrella de Hollywood durante tres décadas, César Romero, encarnó al Joker en la serie de televisión de 1966. Ese mismo año, la serie, que estuvo dos temporadas en emisión, tuvo su versión cinematográfica con los mismos protagonistas.

Se trata de la primera gran adaptación a la gran pantalla del popular cómic de Bob Kane. En aquella primera aventura, Batman y Robin se enfrentan a un grupo de criminales entre los que se encuentran sus eternos rivales: Joker y El Pingüino, quienes se han apoderado de un sofisticado artilugio para dominar el mundo.

Un icono clásico: Jack Nicholson en 1989 Jack Nicholson es EL JOKER

Jack Nicholson, uno de los mejores actores de su generación que ha dado vida a toda clase de personajes, construyó un Joker formal y casi clásico, tan «normal» en su locura que aterraba sin demasiados histrionismos.

Su aparición en la película de Tim Burton de 1989 ayudó a construir la imagen del villano guasón que hoy todos tenemos en la cabeza, si bien sus condiciones para aceptar el papel (ya era una estrella en la época) suenan a plan maléfico: un salario elevadísimo, parte del beneficio en taquilla y libertad para elegir su horario. Además, no apareció en las secuelas posteriores. La entrega de 1989 está basada en los cómics The Killing Joke y The Dark Knight Returns.

Zach Galifianakis en «Batman: La lego película» Zach Galifianakis en la promoción de la película de animación «Batman: La lego película»

El actor cómico, popular por la serie de películas «Resacón en Las Vegas», puso voz al Joker en Batman: La lego película. Y, sinceramente, a pocos actores les pega mejor el papel del loco que a Zach Galifianakis.

Una «locura» que le afectó cuando aceptó el papel, según cuenta el intérprete. De hecho, cuando le llamaron de Warner para ofrecerle el papel dijo inmediatamente que sí. Pensaba que iba a seguir los pasos de Jack Nicholson o Heath Ledger... Cuando descubrió que era una película de animación en la que solo tenía que poner su voz, ya era demasiado tarde.

El más joven, Cameron Monaghan, en Gotham Cameron Monaghan, en «Gotham»

El actor de 25 años, que da vida al joven villano en la serie de orígenes «Gotham», publicó en redes su versión. Y el resultado es extraño. Promete ser más terrorífico que malvado, a lo que ayuda su baño en «ácido» y su nueva malformación en el rostro más cercana a un bicho de «Alien» que al Príncipe Payaso del crimen. El teaser no es muy halagüeño.

Michael Emerson, de Perdidos al Joker Escena de «Batman: El regreso del Caballero Oscuro, Parte 2»

El actor de Perdidos Michael Emerson puso voz a uno de los Joker más entregados en la versión de animación «Batman: El regreso del Caballero Oscuro, Parte 2», estrenada en 2013.

Mark Hamill, el Joker más longevo Escena del videojuego «Batman Arkham Asylum»

Desde 1992, Mark Hamill, conocido por Star Wars, ha sido la voz del villano en numerosas adaptaciones del cómic de DC. Desde series de televisión de animación a videojuegos. Además, contribuyó a crear su carcajada más reconocida, esa que pone los pelos de punta al mismísimo Batman.

Mark Hamill ha sido el Príncipe Payaso en las series y películas de animación «Batman», «Liga de la Justicia», «Las nuevas aventuras de Batman», «Batman: la máscara del fantasma», «Batman Beyond: Return of the Joker» y «Batman: The Killing Joke» (2016). En 2009 empezó con el personaje en el videojuego «Batman Arkham Asylum» y en las secuelas «Batman: Arkham City» y «Batman: Arkham Knight».

Jared Leto, el Joker más criticado Jared Leto en Escuadrón Suicida

El siempre siniestro Jared Leto construyó un Joker que apuntaba a convertirse en el mejor de la historia y que acabó por ser el más criticado. Su papel en «Escuadrón Suicida», del que dijo que iba a ser el papel de su vida, solo ha durado una película, y en toda la serie que Warner prepara con DC no hay hueco para volver a ver a este sobreactuado, tatuado y lenguaraz Joker.

Heath Ledger, un nuevo icono

Para la nueva generación de amantes de los cómics, el Joker será para siempre el personaje que creó Heath Ledger en la adaptación de Christopher Nolan. Además, para los veteranos que crecieron con Jack Nicholson, el de Ledger está a la altura en incluso le supera.

Vemos a un Guasón totalmente sumido en la locura, navegando por aguas tan oscuras y sin aparente control que da miedo de verdad. Un villano completo y complejo que con cada pasada de lengua por su ardiente sonrisa metía un escalofrío al público. Por no hablar de cada una de las tristes historias que inventaba, en su delirio, para contar el origen de su terrible sonrisa.

¿Estará Joaquin Phoenix a la altura? Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix será el Joker en la nueva película de Todd Philips que llegará a los cines en unos meses. Ayer, en el CinemaCon de Las Vegas, se publicaron las nuevas imágenes y, la verdad, apunta muy alto.

Si cada uno de los actores que ha dado vida a Joker parecen haber dejado su impronta en el villano, Joaquin Phoenix no podía ser menos, y en lo poco que se ha visto aparece un Joker más oscuro y menos estridente.

El Joker en el nuevo filme (de sus orígenes) es Arthur, y en el tráiler deja frases tan brutales como «Mi mamá solía decirme que sonriera y pusiera una cara feliz, que mi propósito era llevar la risa y la alegría al mundo».