Actualizado 02/02/2019 a las 01:34

Si los números de las cinco películas que compiten por ser la mejor del año fueran el balance económico de una empresa, solo la ingeniería fiscal salvaría del despido a su director. Por suerte para algunos, el cine es arte y la taquilla no importa, aunque esa excusa saque una sonrisa a quien ha recaudado 15 millones de euros más de los que invirtió. Y si además tu película, «Campeones», con once nominaciones se presenta como una de las favoritas para los premios Goya que se celebran esta noche, la sonrisa explota como un río de felicidad. Y es que la cinta dirigida por Javier Fesser (y producida por Pendelton y Morena) ha salvado la cara a la industria al acaparar una de cada cinco entradas vendidas en 2018 para ver cine español. Es la única de las cinco que recauda más de lo que costó, aunque las demás cuadran sus cuentas con las ventas internacionales y las ayudas generales a la producción que reparte el ministerio de Cultura.

Pero esta noche nadie hablará de dinero. A menos que gane «El reino», la película que más nominaciones acumula, con 13, y que desgrana con crudeza y estilo «hollywodiense» el desfalco que hizo la corrupción política en las arcas del país. Un agujero que ni todas las subvenciones del mundo pueden tapar.

Son precisamente los nombres de «Campeones» y «El reino», los dos mencionados hasta ahora, los que más se escucharán durante la ceremonia que por primera vez en 33 ediciones se celebrará en Sevilla. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza será testigo de cómo la Academia se enfrenta a la dualidad de su alma: o el cine más comercial y accesible o el que se adentra en el cine social de autor.

Las sorpresas

Hace años no hacía falta llegar a la noche de los Goya para saber la resolución. Siempre ganaba el autor. En 2007, por ejemplo, «La soledad» de Jaime Rosales se llevó mejor película y director mientras que su rival, «El orfanato» de J. A. Bayona, se tenía que conformar con siete estatuillas. Es como si este año «Campeones» o «El reino» subieran al escenario durante las primeras categorías pero el último sobre tuviera escrito el nombre de Isaki Lacuesta y su «Entre dos aguas». «No va a pasar», ríe excusándose el cineasta, doble ganador de la Concha de Oro de San Sebastián. «Recuerdo que en 2007 Jaime Rosales estaba convencido de que iba a ganar, que lo difícil era que lo nominaran, pero que una vez tenía la nominación, ganaba. Los demás lo mirábamos pensando que no se lo creía ni él, pero al final tenía razón. Yo no. Se lo llevará “Campeones”, creo», resume a ABC.

Entre los grandes nombres se cuela una cuarta nominada, la debutante Arancha Echevarría con «Carmen y Lola». Suyo parece ser el premio a la dirección novel y la alegría de estar rodeada de gente a la que llama «ídolos». «Ser debutante con cincuenta años te hace vivirlo todo de otra manera. Lo valoras más que cuando eres joven», se conforma una cineasta cuyo mayor premio, dice, sería salir con un contrato firmado para rodar su segundo filme.

Quien no está en las quinielas, y parecería imposible hace un año, es la película que más se ha deshinchado desde que inaugurara el Festival de Cannes. «Todos lo saben» tiene un director ganador de un Oscar, Asghar Farhadi, y dos estrellas asentados en Hollywood, Penélope Cruz y Javier Bardem. Pero si los académicos no apostaron por ella para representar a España en los Oscar, no parece que le vayan a dar premio alguno. Ni siquiera sus dos intérpretes, nominados como siempre que hacen una película (debe ser una cláusula), parecen tener opciones de disputar el «cabezón» a Lola Dueñas («Viaje al cuarto de una madre») y Javier Gutiérrez («Campeones»), los favoritos.

Falta de paridad

Con las aguas cinematográficas calmadas, la reivindicación llegará en la alfombra roja y en el escenario de mano de las mujeres. De nuevo, infrarrepresentadas en las categorías mixtas (solo hay un 26,5 por ciento de nominadas) a excepción de la dirección novel, donde por primera hay tres directoras. También, según promete Arancha Echevarría, habrá «menciones» a Vox. Hay riesgo de mitin en los Goya, lo que da excusas a unos y a otros para hablar de todo menos de cine. Por un año en el que la gala prometía generar consenso con las actuaciones de Rosalía, James Rhodes, Amaia y Rozalén...