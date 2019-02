Abascal vuelve a clamar por una película sobre Blas de Lezo

Actualizado 06/02/2019 a las 10:58

La polémica sobre si hacer o no una película sobre Blas de Lezo sigue presente. Santiago Abascal ha dejado claro que quiere ver una película sobre el almirante cueste lo que cueste. Para ello, está dispuesto a irse a Hollywood si en España no encuentra el apoyo necesario. «Hay que hacer esa película sobre Blas de Lezo. Es evidente que hay un público que garantiza el éxito. Deberíamos pedirle a Elvira Roca Barea que contribuya al guión. Y yo estoy dispuesto a irme a buscar a Mel Gibson si aquí no hay quien quiera realizarla o invertir en ella», aseguró el líder de Vox en reacción a una noticia de este periódico.

Tras la petición de la formación de extrema derecha, son muchos los usuarios los que han apoyado la realización de una película sobre este marino que a los 26 años era cojo, tuerto y manco. Entre ellos, destaca el escritor Arturo Pérez-Reverte. «Son ingeniosas las bromas y chistes de la presunta izquierda sobre las mutilaciones de Blas de Lezo. Cuando se agoten, para mantener la guasa propongo seguir con Durruti. Por ejemplo: era tan español que en vez de pegarse nuestro habitual tiro en el pie se lo pegó en la cabeza», ha criticado con verdadera ironía, no como la de los tuiteros acostumbrados al meme simplón.

De hecho, este lunes conocimos que el productor de cine (y también presidente del Atlético de Madrid) Enrique Cerezo trabaja desde hace un año en una serie de televisión de cuatro capítulos sobre la figura del almirante vasco Blas de Lezo. «Es una iniciativa nuestra. Está todo en estudio, llevamos un año con los guiones, y cuando estén veremos qué es lo que pasa, porque habrá muchos optantes a esto», explicó a Europa Press.

Para Cerezo, la historia de Blas de Lezo, al que se denomina «el medio hombre» por sus heridas de guerra, merece una producción. «Nosotros tenemos en nuestra historia afortunadamente miles y miles personajes de su talla que fíjate tú si lo pillasen los americanos», expone. «Es una historia de España, de un señor español como puede ser Viriato o Fernando el Católico. ¿Qué problema hay ahora con Blas de Lezo?», añade el productor.

Sin embargo, no todos los profesionales del cine opinan igual. El guionista Borja Cobeaga («Superlópez») respondió durante la gala de los Goya a la sugerencia de Vox: «No escribiré un guion sobre Blas de Lezo porque no me da la puta gana». «Últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, pues que la hagan ellos», ha añadido.

Estas declaraciones le han valido una dura acusación. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha señalado, durante su intervención en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, que no entiende la polémica y ha acusado al guionista de «crear polémicas artificiales» por su respuesta a Vox.