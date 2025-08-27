Suscríbete a
Muere a los 79 años el actor Eusebio Poncela

Intérprete para directores como Pedro Almodóvar, Eloy de la Iglesia, Carlos Saura o Imanol Uribe, también cosechó grandes éxitos en el teatro

Eusebio Poncela: «Mi padre era muy bueno. Yo soy un bicho malo»

Eusebio Poncela, fotografiado para ABC en 2019
Eusebio Poncela, fotografiado para ABC en 2019 Maya Balanya

EP

Eusebio Poncela, actor de cine y teatro español, ha fallecido este miércoles en Madrid a sus 79 años, ha confirmado la Academia de Cine. Conocido por su participación en películas como 'Matador' y 'La ley del deseo', logró un gran éxito unos años antes con la serie 'Los gozos y las sombras' (1982).

Poncela, que también fue pintor, productor y guionista, contaba con una amplia trayectoria y destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar.

Entre sus primeras películas figura 'Arrebato' (1979) aunque su salto a la fama llegó con la serie 'Los gozos y las sombras' (1982), adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester. En 1986, formó parte del elenco de 'Matador' y 'La ley del deseo', ambas dirigidas por Pedro Almodóvar.

Trabajó con directores como Carlos Saura ('El Dorado'), Imanol Uribe ('El rey pasmado') o Pilar Miró ('Werther'), entre otros, al tiempo que compaginó su trayectoria con el teatro y la televisión. En 2001, fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

