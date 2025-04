Takashi Miike es un director de culto (de verdad, no de esos manufacturados que tanto abundan), como podemos atestiguar todos los que nos estamos recuperando todavía después de haberle descubierto hace 20 años con «Audition» . Es difícil seguirle la pista a alguien que acumula más de un centenar de títulos pero parece que sigue siendo el mismo, a juzgar por este «First Love». Los miike-expertos (cuya vida debe reducirse a ver todas sus películas) afirman que es de las mejores que ha hecho últimamente; me lo creo, me lo pasé mejor viéndola que con la mayoría de los tebeos ruidosos con que nos inunda Hollywood.

Tan romántico título no significa que Miike se haya dulcificado con los años . Es cierto que narra el nacimiento del amor entre un joven boxeador con flequillo de estrella pop (de J-pop) y cazadora roja (de James Dean en «Rebelde sin causa») y una chica que consigue parecer tan ingenua como Natalie Wood (ídem) pese a ser una yonqui que se prostituye para pagar una deuda de su padre con la mafia. Pero vaya nochecita pasan.

Miike cuenta esta historia de amor que todo lo redime sin renunciar a las marcas de estilo de la casa. A saber, un sentido natural de la violencia «gore» que sigue siendo un gusto adquirido pero que a mí me molesta menos que la forma de espectacularizar la violencia al modo americano. Y también, y a la vez, un dinamismo narrativo , o quizá el más puro descaro de quien no tiene nada que demostrar, que le envidiaría el mismo Tarantino: si quieren ver un ejemplo de la más pura «pulp fiction» sin aditamentos ni coartadas, esta es su película.

La fauna nocturna de asesinos y polis corruptos, los polis del mundo diurno y nuestra esforzada pareja protagonista, todos ellos confluyen en una gran secuencia final en un laberíntico almacén lleno de esquinas traidoras: nada nuevo como clímax pero una vez más Miike lo trasciende todo.

Crítica de «First Love»: Jo, qué noche