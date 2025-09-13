Suscríbete a
El entusiasmo socialista por Vox

No hay motivos para creer que Vox haya llegado a ser la primera fuerza en Andalucía

Las golfadas demoscópicas de Tezanos tienen una ventaja: desvelan los intereses del sanchismo

Teodoro León Gross

El diario El País abría el lunes con una encuesta elevando a Vox a primera fuerza en Andalucía. El PP sería tercero tras el PSOE. Sorprendía la noticia, y tanto, en una comunidad donde el PP gobierna con mayoría absoluta. Claro que la encuesta no ... se refiere a las elecciones andaluzas sino a las generales, en las que por cierto también ganó el PP en 2023, aunque con menos diferencia. Pero incluso dando por hecho que el PP viene acumulando errores que están facilitando el ascenso de Vox —desde luego ha pescado en los terribles incendios del verano— se trata de una encuesta poco verosímil. Y no por provenir de El País, sino porque se trata de un panel online, un tipo de sondeos que pinchan en su representatividad, al tratarse de voluntarios con perfil digitalizado, lo que deja fuera otros poco conectados como los mayores o el ámbito rural. Por el contrario, los sondeos telefónicos tradicionales resultan mucho más fiables, toda vez que permiten seleccionar la muestra con más rigor y dirigir el cuestionario de manera más profesional, no automatizada, para explorar el voto real. Por añadidura, las submuestras regionales, más allá de ese problema, son demasiado pequeñas para resultar consistentes. Tratar de proyectar la realidad de Andalucía en trescientos panelistas no cuela.

