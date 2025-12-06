Suscribete a
La Constitución y el principio de honestidad

Para restaurar la concordia rota por la deriva frentista bastaría con volver al espíritu constituyente de lealtad recíproca

LA Constitución necesita algunas reformas pero ni hay mayoría, ni hay consenso ni lo habrá en mucho tiempo. Incluso en algún aspecto donde sí podría lograrse, como el de la igualdad de género en la sucesión de la Corona, el procedimiento agravado exige un referéndum ... que los separatistas y la extrema izquierda utilizarían para cuestionar el sistema entero. En cualquier caso, los actuales problemas de funcionamiento institucional no proceden tanto de las evidentes lagunas de la Carta Magna como del incumplimiento premeditado de un Gobierno empeñado en traicionar el espíritu de un texto redactado sobre la premisa esencial de la voluntad de acuerdo. Es la política de polarización emprendida por Sánchez la que ha roto las bases de aquel honorable pacto de caballeros.

