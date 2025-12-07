Suscribete a
ABC Premium

LA SUERTE CONTRARIA

Morante según Amón

«Este no es un libro sobre tauromaquia, sino sobre España, sobre esta España capaz de convertir cualquier cosa en metáfora, excepto la metáfora, que se convierte en dogma»

Alfonso Ussía, el mejor de todos nosotros

Humildad del escritor

Morante, en la Corrida de la Hispanidad en la que se cortó la coleta
Morante, en la Corrida de la Hispanidad en la que se cortó la coleta Tania Sieira
José F. Peláez

José F. Peláez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay libros que se abren como quien abre la ventana en plena canícula: esperando aire, soñando con una corriente, pero temiendo un portazo. 'Morante, punto y aparte' (Espasa) es exactamente eso, un soplo caliente que entra desde la plaza y que deja un temblor de ... albero en el estómago. Un libro escrito por Rubén Amón desde la urgencia, pero no la del que escapa del fuego, sino la del que lleva tiempo ardiendo. Aunque, en realidad, creo que Amón no escribe sobre un torero sino sobre una temperatura. Y lo hace con esa prosa suya que recuerda a un solo de trompeta: brillante, excesiva y a veces desbordada, pero dejando siempre algo resonando más allá de cada frase.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app