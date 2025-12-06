Suscribete a
Isak es el asesino

Muchos creen que una herencia es una bendición pero es un castigo y de los más crueles

No es cerdo, es política

El día que echamos a los alemanes

Salvador Sostres

El 'New York Times' me contactó el viernes para preguntarme sobre la muerte de Isak Andic, por sus circunstancias familiares y el contexto social. Les dije que no entenderán lo que ha pasado hasta que no se den cuenta de que Isak no es ... el muerto, sino el asesino. El muerto es Jonathan: lo acribilló su padre desde que nació. Isak me lo dijo: «Me arrepiento de haber educado a mi hijo desde mi éxito y no desde mi esfuerzo, lo he convertido en un cretino». Isak condenó a su único hijo varón a una vida poco inteligente, menos sufrida, nada luchadora; y Jonathan empezó a menguar hasta su actual insignificancia.

