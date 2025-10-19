Suscríbete a
De rabia y miel

Sopita

Una casa no alcanza el status de hogar hasta que no burbujea en ella, empañando cristales en el rumor de la noche, el elixir sagrado de un puchero

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Estamos entrando en esos días en los que el frío viene pidiendo calor. El tiempo cambia, como cambian de consignas los activistas que sostienen las piruetas de este Gobierno asintomático al escándalo. Sevilla muda la piel a toda prisa, un día Guinea y otro Siberia, ... ayer terraza, mañana estufa. Del helado a la castaña. Nunca se sabe dónde tiene los pies esta ciudad, pero si algo te enseña el Guadalquivir es a ser precavido, como ese Koldo con las mudas a cuestas camino del juzgado por si Su Señoría lo mandaba al chalé.

