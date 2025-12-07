Un año después de su elección, es posible esbozar un balance de la presidencia de Donald Trump. Según él, sería el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, siempre dispuesto a hablar bien de sí mismo e insultar a sus adversarios. ¿Nunca antes ... Estados Unidos había estado tan bien? La realidad es todo lo contrario, como se puede juzgar al examinar, tema por tema, aquello de lo que él estaría más orgulloso.

Empecemos por lo que preocupa a los ciudadanos de Estados Unidos: el poder adquisitivo. Los estadounidenses, grandes consumidores de café, observan que este no deja de subir desde que Trump impuso aranceles prohibitivos a las importaciones procedentes de Brasil, básicamente porque no le gusta el presidente Lula. Pero Trump escucha a los empresarios; de hecho, solo escucha a los empresarios, siempre y cuando sean multimillonarios. A petición del presidente de la cadena Starbucks, redujo los aranceles sobre el café brasileño, devolviendo el precio de la taza al nivel que tenía a principios de este año. ¿Una anécdota? Pero la popularidad de los jefes de Estado en nuestras democracias está indexada a lo que constituye la vida cotidiana, no a las grandes proclamas. En general, es cierto que la economía de Estados Unidos está creciendo, pero gracias al dinamismo de sus empresarios y a su dominio de las nuevas tecnologías. Por el contrario, su declive se ha iniciado en los sectores que dependen del comercio y la inmigración. Al bloquear la inmigración –de los pueblos del «Tercer Mundo» (sic)– y expulsar con crueldad a los trabajadores llamados ilegales pero indispensables, la agricultura está en peligro y la construcción se está debilitando: el desempleo aumenta. Y los aranceles aduaneros, que suben y bajan según el estado de ánimo del presidente y su relación con tal o cual jefe de Estado, han desmantelado las cadenas de producción.

Donald Trump imaginaba que, al reducir las importaciones, contribuiría a la reindustrialización de Estados Unidos; sin embargo, está ocurriendo lo contrario, ya que todos se esfuerzan por eludir el mercado estadounidense en lugar de exponerse a la volatilidad de Trump. Además, al amenazar la independencia del Banco Central, Trump debilita el dólar y aumenta la deuda pública, lo que dificultará el reembolso de esta deuda: los mercados financieros tiemblan, es posible una crisis mundial como la de 1929 y 2008, agravada por la burbuja especulativa en torno a la inteligencia artificial.

¿Democracia? Estados Unidos se supone que es un modelo de democracia liberal, pero hay que reconocer que el Estado de derecho está retrocediendo desde que el Departamento de Justicia, hasta entonces independiente, se ha convertido en el instrumento del presidente para vengarse de aquellos que considera sus enemigos. La mayoría de los magistrados luchan por preservar el Estado de derecho, lo que les resulta cada vez más difícil, ya que sus decisiones no se respetan. Este retroceso de la justicia es espectacular en el uso del derecho de gracia por parte del presidente, que, por ejemplo, ha indultado a sus partidarios que asaltaron el Capitolio para impedir la proclamación de la elección de Joe Biden, o en la incomprensible gracia concedida al expresidente de Honduras, encarcelado en Estados Unidos por haber sido reconocido como jefe de una red de narcotráfico. Al mismo tiempo que retrocede la justicia, avanza la corrupción. Aunque no es nueva en Estados Unidos, alcanza ahora nuevas proporciones sin ningún intento de ocultarla. Así, todos los acuerdos firmados con Arabia Saudí y Qatar –relaciones entre Estados– se complementan con negociaciones entre empresas cercanas a Trump, en particular las dirigidas por su hijo y su yerno. Para ganarse la atención del presidente, es mejor financiar sus fantasías, especialmente la gigantesca sala de baile que se está construyendo al este de la Casa Blanca, sin autorización. La mayoría de los donantes de esta sala han preferido permanecer en el anonimato: el presidente se compra.

¿Pacificador? Según Trump, ese sería su principal motivo de orgullo. No deja de mencionar las ocho guerras a las que habría puesto fin, pero ¿de qué conflictos se trata?, ¿entre Tailandia y Camboya, por ejemplo? Tras una breve tregua negociada por Trump, el conflicto se reanudó. ¿Gaza? El Ejército israelí ha rodeado el país con una zona que lo protege de los ataques terroristas. Netanyahu podía permitirse el lujo de conceder a Trump no la paz, sino un frágil alto el fuego. El fracaso más evidente es, por supuesto, Ucrania, donde Trump se jactó de lograr la paz en 24 horas. Un año después, apenas ha avanzado; su único proyecto es ofrecer a Rusia la capitulación de Ucrania a cambio de un alto el fuego vago que Estados Unidos no está dispuesto a garantizar.

¿Es necesario recordar que las relaciones entre Estados Unidos y Europa nunca han sido tan malas desde 1945? Se podría objetar que no se trata de un fracaso de Trump, sino de su deseo de aislar a Estados Unidos de las disputas europeas, de las que no entiende nada. América Latina le resulta más familiar, ya que tradicionalmente ha sido el patio trasero de Estados Unidos. De ahí su voluntad de restaurar la doctrina Monroe, que convirtió a Estados Unidos en el padrino de todos los gobiernos de América Latina. Pero para ello sería necesario que estos estuvieran de acuerdo. Sobre todo porque no se entiende cómo Trump pretende restaurar su poder feudal. ¿Derrocando al Gobierno de Venezuela? ¿Invadir Santo Domingo, como ha insinuado su ministro de Guerra? La coartada de Trump es la lucha contra el narcotráfico, pero este tráfico no disminuye, ya que Venezuela y Santo Domingo no son eslabones esenciales. La droga proviene de China y Colombia, pasa por México, al que Trump no se atreve a atacar.

También fracasó en la propagación de su visión del mundo, la restauración de un imperialismo blanco y cristiano, un cristianismo que no celebra la caridad, sino que ensalza el enriquecimiento. A Trump no le gustan los pobres. Sobre este tema, preferimos escuchar al Papa. También fracasó cuando Trump apoyó a un candidato cercano a su ideología; este suele perder las elecciones, como se ha visto en Gran Bretaña y Australia. A Trump solo le queda como trofeo de caza Javier Milei en Argentina; si este se identifica con Trump, no es a Trump a quien debe su presidencia, sino a la mediocridad de sus adversarios peronistas. En Europa le queda Viktor Orbán, que parece amenazado por las próximas elecciones de abril. En cuanto a los partidos de extrema derecha que Trump apoya en España o Alemania, ese apoyo no bastará para llevarlos al poder, sino que contribuirá a alejarlos de él.

Se entenderá que no comparto la ideología de Donald Trump porque me gusta Estados Unidos cuando los estadounidenses respetan su Constitución y encarnan la democracia liberal. Trump es un accidente en la historia de Estados Unidos; incluso sus propios seguidores, divididos en innumerables facciones, están descubriendo que han sido engañados por el talento de un artista cuya prioridad es su propia gloria y enriquecimiento, y no la felicidad de Estados Unidos ni del resto del mundo.