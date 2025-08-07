Suscríbete a
de rabia y miel

Pistolas de agua

Ojalá las únicas guerras fueran de ahogadillas, ojalá todas las pistolas fueran de agua

Santi Gigliotti

No es mi mundo, pienso. Como esa Mafalda de Quino que decía que le parasen el globo, que se bajaba. No es mi mundo, definitivamente. Queda muy lejos de mi verano, igual que lejos quedó la novedad, los primeros compases televisados de lo atroz. Lejos ... quedó ese horror y ese miedo que paraliza; el terror es el acelerador más potente de la empatía. Recuerdo el despertar de aquel febrero enhiesto cuando el ruso majara se lanzó sobre Ucrania. Guardo en el interior, intacta, esa novedosa incertidumbre que presagiaba una arremetida sobre el tablero internacional.

Comentarios
0
