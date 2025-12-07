Suscribete a
Test de estrés

Extremadura es el primer examen del cuarto mandato de Sánchez. Y tiene pinta de saldarse con un batacazo considerable

Ignacio Camacho

La recién comenzada campaña de Extremadura va mucho más allá de unos comicios territoriales: es el comienzo de un ciclo de urnas que se extenderá en teoría hasta el verano de 2027, aunque existen bastantes probabilidades de que acabe antes. Así que habrá que acostumbrarse ... a ese 'modo electoral' donde los partidos activan todos sus resortes propagandísticos hasta convertirse en meros agentes comerciales dispuestos a captar por cualquier método la voluntad de los votantes. La autonomía extremeña es en ese sentido la primera prueba de contraste, el primer test de estrés del cuarto mandato de Sánchez. Y hay consenso demoscópico en que no sólo no va a pasar el examen, sino que todo apunta a un batacazo considerable. Calabazas bien grandes.

