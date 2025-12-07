Parece que el PP va despertando de su letargo para asumir que Vox no es ese socio incómodo que, llegado el momento, ayudará a crear una alternativa, sino lo contrario, es decir, el gran aliado de Sánchez, la quinta columna del sanchismo y lo único ... que en este momento puede imposibilitar un cambio que sociológicamente parece inevitable. Si alguna vez hubo alguna duda, se ha disipado: Vox es el gran problema de la derecha constitucional. Su fin fundacional es acabar con el PP, sustituirlo y, ya sin obstáculos, avanzar hacia una situación de caos que presente el cambio de régimen como inevitable y que concluya con la derogación de la Constitución del 78 y con la reconciliación entre españoles. Esto implica, como estamos viendo, traicionar al Rey, que es traicionar a la Constitución y, como consecuencia, a España. Eso es lo que hicieron al ausentarse de la tribuna de autoridades en el desfile del 12-O, de los actos conmemorativos del cincuenta aniversario de la Corona y del izado de la bandera en el Congreso. Están en su derecho. Y el resto en el nuestro de criticarlo y de alertar de que este es el plan y que nunca ha habido otro, aunque los maestros de la ingenuidad y el cortoplacismo prefieran seguir viendo en Vox a unos chavalillos díscolos. Al contrario, PP y Vox representan tradiciones políticas diferentes, opuestas e incompatibles. Y todo análisis que no parta de esa base estará condenado a la frustración y a la melancolía.

Algunos llevamos años alertando de ello, en ocasiones desde una soledad incomprensible. Entre ellos Aznar, por cierto, una de las voces más críticas con Vox y con lo que Vox representa, que, por supuesto, no es una alternativa de 'derecha sin complejos' sino un obrerismo revolucionario, xenófobo y autoritario que utiliza los símbolos que desprecia. Pero sus graves problemas internos y la pasada de frenada en algunos aspectos pueden estar dando lugar a un cambio en la curva. Es posible que Vox haya tocado techo y comience a revertirse la tendencia. De paso, cabe alertar de la existencia de un grupo de socialistas no sanchistas empujando a Feijóo en manos de Vox para que Sánchez caiga y ellos puedan recuperar el partido, pero con la derecha en situación de fragilidad que acerque al PSOE al gobierno. El PP no debe caer en la trampa. En el último Congreso se cerró la puerta a un gobierno de coalición con Vox, aunque puedan llegarse a acuerdos legislativos. Bien, ahora deberían explicar por qué en las autonomías es aceptable lo que en Madrid es inasumible y colegir que solo hay una salida coherente, que es ser valientes y ambiciosos, oponerse a la vez al PSOE, a Vox y a sus políticas también en las autonomías y reclamar públicamente una mayoría amplia que permita poner en marcha un programa de centro derecha europeo, liberal, reformista y comprometido con la Constitución y con la Corona, que es lo que la mayoría de los españoles reclaman, desde la firmeza que da la responsabilidad histórica. Y también la moral.

