Suscríbete a
ABC Premium

DE RABIA Y MIEL

Pedro, date cuenta

Si te humillaron de pie, cómo no te iban a humillar de rodillas. Ese será tu irónico epitafio, Comandante Sánchez

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Valgámonos del lema: amigo, Pedro, date cuenta. Esto solo puede ir a peor. Ya está bueno lo malo, c'est fini. No hay más trucos en tu chistera raída, más bazas estúpidas en tus mangas verdes. No hay piruetas imposibles ni colchonetas en las que ... caer de pie. No hay errores no forzados de la oposición turuleca que te saquen de esta, no hay más pactos con ese diablo que has conseguido que recele de ti. No hay inventadas menudas, ni comidas de tarro, ni coreografías sincronizadas que frenen la sangría de devotos. No hay suficientes tertulianas chabacanas que puedan gritar la narrativa de la morralla que diseñáis. Se le está acabando la pista a tu Falcon mental y por mucho que te empeñes en escenificar que sigues despegando, las turbulencias anuncian un aterrizaje forzoso. Colisión, accidente, supervivencia, canibalismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app