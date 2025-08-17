Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

Gildas

A ver si en vez de como un cohete, va a resultar que nuestra economía en realidad va como una gilda

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Qué os ha dado con las gildas, queridos amigos. De qué va este último grito que, como todas las 'novedades' contemporáneas, se limita a rescatar cosas más antiguas que el hilo negro para desvirtuarlas, para ahogarlas en un delirio marketiniano que hace que diletantes de ... gorrita plana y tote bag, duques del gastrotimo, se erijan como los autores intelectuales de la pólvora. Ahora lo moderno es reinventar conceptos. Esto es, buscar la manera más cuqui de sablearte y de que además des las gracias. En la actualidad, todo el mundo va en busca de 'experiencias', y una de las más comunes es la de sentirse 'castizo'. Se ha encontrado una veta en estimular una nostalgia trucada.

