Suscríbete a
ABC Premium

La Policía Local, la vocación de servicio y la dignidad

Querer cobrar lo prometido es lícito, pero faltar al trabajo sin justificación y dejar sin protección a la ciudadanía no lo es

Ramón Román

Ramón Román

Esta funcionalidad es sólo para registrados

DESDE hace un par de semanas, las noticias, más allá de todos los escándalos relacionados con Pedro Sánchez y los suyos —y los nuestros, que se supone que María Jesús Montero debe preocuparse por los andaluces—, se centran en el boicot de la Policía Local ... de Sevilla al plan de Navidad del Ayuntamiento. Esgrimen, y tienen razón en algunas cosas por lo que hay que dársela, que todavía no han cobrado horas extra del pasado (muy pasado), que quieren garantías que aseguren el cumplimiento del nuevo acuerdo y que el número de eventos se ha desbordado. Todo cierto. El que ha realizado un trabajo merece cobrar lo prometido y el salir a la calle por todo, ya tenga más o menos relevancia, se ha convertido en un juego (de los pasitos, de las carreritas, de los heralditos, de las minimanifestaciones, etc) totalmente desmadrado. El conflicto, de actualidad por las medidas de presión recientes, realmente viene de lejos, y tiene ahora como protagonista a José Luis Sanz, pero antes lo han sido otros alcaldes. Hasta aquí, todo correcto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app