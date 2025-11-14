Suscríbete a
Sevilla en doble fila

A los sevillanos nos gusta tanto la calle que nos creemos que es nuestra y que se puede dejar el coche en cualquier lado

Mario Daza

Mario Daza

LOS últimos balances que se han hecho públicos sobre las cifras de usuarios de los autobuses de Tussam o el Metro de Sevilla señalan un incremento importante de la demanda de estos transportes públicos. Los dos medios se sitúan en registros de auténtico récord, lo ... que evidencia que cada vez es más importante el interés de los sevillanos por dejar el coche aparcado en casa y optar por estas alternativas para desplazarse por la ciudad. No es un asuntó baladí, puesto que en una interpretación más en profundidad de este escenario se puede llegar a la conclusión de que la capital hispalense se ha convertido en un lugar que cada día es más incómodo para circular y, por lo tanto, no queda más remedio que hacer uso de la imaginación para ahorrarse el sufrimiento de soportar atascos de más de una hora para salir del trabajo o llevar a los niños al colegio.

