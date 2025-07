La maestra de Mafalda, cuyas tiras cómicas se publicaron en diversos medios argentinos durante el pleno apogeo de la Guerra Fría, empezaba una clase de Geometría: «Hoy vamos a estudiar el pentágono», anunciaba. «¿Y mañana el Kremlin? Lo digo para equilibrar», interrumpía la niña con ... todo el esplendor de su adorable impertinencia. El Ateneo hispalense anunció al elenco de su Cabalgata de Reyes Magos de 2026, año de elecciones autonómicas, con puesto preeminente para el candidato del PP, barcelonés recriado en Málaga y residente en Alcalá de Guadaira. ¿Encarnará, por aquello de equilibrar, la sevillanísima María Jesús Montero a la Estrella de la Ilusión? Negativo: será una joven apellidada Herrero Ruiz-Mateos, nada casualmente en ambos casos. La aspirante del PSOE pintaba mejor para el papel de Bruja Avería, pero por lo que sea…

También podríamos teorizar sobre el declive que supone para el rey mago más carismático, Baltasar, que su corona la lleve un político justo después de que se la ciñese Fede Quintero, al que podría elogiar por mil razones pero de quien sólo me da la gana resaltar su permanente disposición para facilitar/alegrar la vida de los que tenemos la suerte de ser sus amigos. Degenerando llegó a Gobernador Civil aquel banderillero de Belmonte y degenerando, de un sevillano torrencial a un malaguita sosaina, se ha visto ahora como se ve la carroza más emblemática del cortejo real.

Los equilibrismos, en esta ciudad de vanidades hiperbólicas, de la institución que preside Emilio Boja para nombrar a sus reyes magos son meritorios. La subasta de los tronos no se decide sólo por parámetros económicos: es lógico reservar honores para representantes institucionales como los varios alcaldes de diversos partidos o los predecesores de Juanma Moreno, Pepote Rodríguez de la Borbolla (en la presidencia autonómica) y Javier Arenas (en el liderazgo regional de su partido), que se han encaramado a un trono al que también subieron dirigentes de ambas orillas futboleras de la ciudad, sin que nadie metiese la pata más allá de algún caramelazo de ida y vuelta. Lo que ya no resulta elegante es el posicionamiento que supone regalarle ese momentazo estelar a un político en precampaña. Escrito quede sin el menor afecto, todo lo contrario, a la causa de la izquierda actual.

Es posible que la Docta Casa –llevaba decenios deseando usar tan rancia expresión– se haya dejado arrastrar por el clamor social que exige un cambio para España pero, ¿era necesario politizar también la Cabalgata de los Reyes Magos? Los hilos que mueven a la marioneta son demasiado visibles como para ignorarlos. Lo dijo Bob Dylan: «How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?» Para colmo, el 'old money' (doble apellido de señorito jerezano, empresario con sede en La Castellana) y el 'new money' (virrey de banco catalán residente en Málaga) colonizan sin complejo alguno ni relación con Sevilla a Melchor y a Gaspar. Nada de esto tendrá sentido, y bien está así, cuando el 5 de enero diluvie alegría sobre niños y no tan niños. Pero a fe que han tenido los ateneístas semanas más inspiradas.