Hay mucho que podar en este bosque que no deja ver la luz del disfrute de una Sevilla sin agenda

Juan J. Borrero

Sevilla necesita un protocolo de eventos. Si lo hubiera, algo que desconozco, el Ayuntamiento debería actualizarlo con la parte superior del lapicero, hasta gastar la goma de borrar. Y no encuentro mejor momento que este tiempo de Adviento, tan propicio en lo de celebraciones, para ... mandar a tomar viento a tantos 'eventos' sevillanos que se tienen como tales y no lo son si nos atenemos a su definición en el Diccionario de la Lengua Española: «Suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva». La clave, se habrán dado cuenta, está en la palabra «importante».

