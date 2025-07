No todos los árboles ofrecen buena sombra a la que cobijarse. Y menos en política. Quienes gozaron en otros tiempos de un estatus dentro del que era un partido socialista, obrero y español y se presentaban ante los suyos como referentes, piensan que pueden vivir ... de la renta o engañando al personal. Les cuesta admitir que han sido protagonistas de episodios que manchan una trayectoria profesional en la vida pública. A estos egos no les viene bien las campañas de blanqueamiento a las que son sometidos para uso y provecho del líder.

Pedro Sánchez no ha sentido escrúpulos –ni vergüenza– en sacar pasear a los condenados por el mayor caso de corrupción que ha sufrido este país hasta la fecha. Los ERE dejó un reguero de salpicados en las filas andaluzas del socialismo. Pero, ¿a quién le importa una condena por prevaricación en la gestión de millones y millones públicos? A los 'hooligans' del puño y la rosa parece que no. Tanto ha hecho el presidente por ellos, incluido la maniobra para mandar en el Constitucional que a la postre le tenía que expiar –parcialmente– de sus pecados, que ahora ellos, los condenados por el Supremo y del que la Justicia, en este caso la europea, no ha dicho la última palabra, quieren darlo todo por su líder.

En ese reparto de favores, el expresidente Manuel Chaves, del que a veces dudo que piense que sobre su espalda recae una condena por prevaricación, y Magdalena Álvarez, no se han cortado a la hora de firma un manifiesto en apoyo del creador del sanchismo porque los jueces le están agobiando, a él, a su gobierno y a su familia. Pobres, son víctimas de una campaña de acoso basada en bulos, mentiras y un simple informe de la UCO. Lo más llamativo es que éstos y la élite intelectual de España no ven nada raro en la amnistía a los independentistas; en los tejemanejes para controlar todos los órganos judiciales y de garantías del Estado; en las concesiones tributarias a vascos y catalanes en perjuicio del resto de España; etc. Lo que verdaderamente grave, hasta el punta de estar fuera de la legalidad, son las huelgas de jueces y fiscales, o los debates contra las medidas del Gobierno en el Parlamento Europeo, o las investigaciones de jueces a la mujer, el hermano o quienes han sido la mano derecha del presidente. Ver para creer.

Esta campaña de blanqueamiento de estos dos líderes socialistas andaluces tiene su capítulo local. Antonio Muñoz, en su brillante idea de sentar personalidades de la ciudad en su 'podcast', invitó a dialogar a Chaves. Seguro que dentro de las filas de su partido hay otros perfiles más idóneos. ¿Sentaría el candidato del PSOE a volver a la Plaza Nueva a cualquier otro condenado?