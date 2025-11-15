Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla al día

El precio del progreso

En los siete años de gobierno socialista no ha habido una sola medida que haya hecho decrecer el enorme coste que asume la clase media

Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El gran problema de nuestra era es el coste de la vida. El estado de bienestar que disfrutamos desde los 90 ha pasado a ser una proclama política con un trasfondo recaudatorio sin precedentes. En los siete años de gobierno socialista no ha habido una ... sola medida que haya hecho decrecer el enorme coste que asume la clase media. Es paradójico que el denominado partido de los trabajadores haya reventado económicamente a quienes se vanagloria de representar, más allá de medidas cosméticas y con un perfil populista e ideológico que ha buscado la polarización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app