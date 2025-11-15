El gran problema de nuestra era es el coste de la vida. El estado de bienestar que disfrutamos desde los 90 ha pasado a ser una proclama política con un trasfondo recaudatorio sin precedentes. En los siete años de gobierno socialista no ha habido una ... sola medida que haya hecho decrecer el enorme coste que asume la clase media. Es paradójico que el denominado partido de los trabajadores haya reventado económicamente a quienes se vanagloria de representar, más allá de medidas cosméticas y con un perfil populista e ideológico que ha buscado la polarización.

Este problema lo acusan los jóvenes, dicen que la generación mejor preparada de la historia, que retrasan inevitablemente su desarrollo personal por unas nóminas exiguas y un acceso a la vivienda imposible. Es la pescadilla que se muerde la cola. Hoy en día se les exige la mayor formación y conocimiento de idiomas por unos sueldos que en trabajos cualificados no difieren tanto del salario mínimo que el Gobierno ha venido aumentando para acabar igualando por debajo. Mientras tanto, los alquileres están por las nubes y la cesta de la compra sufre una inflación acumulada desde 2021 que no se compensa con una bajada del IVA. De ahí que, como ABC publica hoy, para que una pareja joven pueda ahorrar el 20% de la entrada de un piso pasen al menos diez años, si no tiene ayuda familiar. Y esto prorroga y limita al máximo la natalidad.

Este drama del siglo XXI es extensible a las familias con hijos a las que no se las consideran ya jóvenes, por tanto están excluidas de cualquier tipo de protección. Aquellos que superamos los 35 años no estamos en una situación privilegiada, ni mucho ménos. Más allá del lógico progreso económico y profesional, que no en todos los casos es lineal ascendente. Y tenemos la sensación al conocer los anuncios grandilocuentes de los políticos que se nos ha pasado el arroz para poder entrar en el 'pack' de los supuestos protegidos. Es como si el problema de la vivienda o del coste de la vida fuera ajeno a la edad adulta: no tenemos más opciones de participar de los avales para ese 20% a la hora de firmar una hipoteca o de acceder a sorteos de VPO.

Ese problema es especialmente sensible en los que están en una edad próxima a la jubilación y que han tenido que posponerla para poder seguir cotizando. Muchos son autónomos a los que les han venido crujiendo con una cuota insostenible y que han vivido en una montaña rusa sin tener una casa en propiedad. Y se ven ahora en la nula posibilidad de optimizar sus ingresos, rebajando incluso la calidad de vida para poder hacer frente a las rentas, que cuestan lo mismo para todos: una media de 900 euros en Sevilla.

El panorama es sombrío. Las cifras macroeconómicas pueden parecer positivas, pero la realidad es otra: la clase media sufre una presión fiscal creciente sin ver recompensa. Pagamos más por lo mismo, y el progreso que nos venden quienes así se autodefinen no protege a quienes realmente lo construyen.