Hay que aplicar ya una medida superior y global que acabe con el gigantismo

Javier Macías

Javier Macías

El crecimiento exponencial de la Semana Santa que se ha puesto de manifiesto en el conteo de nazarenos es ya una cuestión de orden superior. El alcalde no se ha puesto de perfil, que es lo que haría cualquier regidor mediocre que no quiere meterse ... en problemas. Porque cualquier alusión es impopular y se va a interpretar como una intromisión en algo que no es estrictamente de su competencia. Sanz ha evitado la tibieza habitual de los políticos con las cofradías, donde todos tienen mucho más que perder que de ganar. Ha lanzado un mensaje explícito para que se tomen medidas para frenar esta desproporción que tiene visos de acabar reventando de forma peligrosa la celebración de la fiesta más importante, y a la vez delicada, de la ciudad.

