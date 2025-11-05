Suscríbete a
No es comprensible que ayer se mantuviese el mismo nivel de aviso meteorológico que hace una semana con el diluvio

Javier Macías

La psicosis por las fuertes lluvias ha derivado en un sainete de avisos en las dos últimas semanas, fruto del pánico a la hora de tomar decisiones de las administraciones después de lo ocurrido hace un año con la dana de Valencia. La Aemet mantuvo ... activo el aviso naranja por el temporal hasta última hora de la tarde de ayer pese a que desde las dos se sabía que el frente se desviaba hacia el norte y, la cola, hacia el sur. Hubo dos truenos y un chaparrón a la hora de comer. Nada más. El resto fue una tromba en la zona de Lebrija que duró 15 minutos y granizo por Sanlúcar. Toda la ciudad estaba alerta por posibles inundaciones, tormentas y hasta tornados.

