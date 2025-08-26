Suscríbete a
SIN ACRITUD

Ladridos de fondo

El papel del PSOE como oposición en Andalucía cada día tiene menos calado, limitándose a palabras huecas y críticas anodinas

Ignacio Moreno Bustamante

SI recuerda usted la chirigota 'Lo que diga mi mujer' de José Luis García Cossío, 'Selu', sabrá de qué le hablo. Y si no la tiene controlada, le recomiendo que la busque en Youtube y se alegre una tarde porque es sublime. Año 2004. En ... un genial pasodoble, el calzonazos interpretado por la agrupación narra cómo todos los días tiene que bajar a pasear al perro por orden de su señora, pese a que el odio entre él y el bicho es mutuo. Haga frío o calor, ahí está el tío, recogiendo «las caquitas» mientras le miran todas las marías del barrio. El perro es «un montón de feo» y no sabe «ni la marca». Yo me imagino a un Yorkshire. O un Chihuahua. Algo así. Todo el día ladrando. Insufrible. Un ladrido continuo y de tono agudo. Constante. La lluvia fina del ladrar. No hace daño, es un quiero y no puedo. Ladra, protesta, amenaza… pero no muerde porque en realidad es una birria de perro.

Comentarios
0
