SI recuerda usted la chirigota 'Lo que diga mi mujer' de José Luis García Cossío, 'Selu', sabrá de qué le hablo. Y si no la tiene controlada, le recomiendo que la busque en Youtube y se alegre una tarde porque es sublime. Año 2004. En ... un genial pasodoble, el calzonazos interpretado por la agrupación narra cómo todos los días tiene que bajar a pasear al perro por orden de su señora, pese a que el odio entre él y el bicho es mutuo. Haga frío o calor, ahí está el tío, recogiendo «las caquitas» mientras le miran todas las marías del barrio. El perro es «un montón de feo» y no sabe «ni la marca». Yo me imagino a un Yorkshire. O un Chihuahua. Algo así. Todo el día ladrando. Insufrible. Un ladrido continuo y de tono agudo. Constante. La lluvia fina del ladrar. No hace daño, es un quiero y no puedo. Ladra, protesta, amenaza… pero no muerde porque en realidad es una birria de perro.

En esas estaba, rememorando aquella chirigota por echar unas risas, justo cuando me entra una alerta de una noticia: «El PSOE de Andalucía exige a Juanma Moreno que se posicione sobre la situación humanitaria de Gaza». Y junto a ella varias más. «La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, critica duramente que Juanma Moreno estuviera de vacaciones durante los incendios». «Ángeles Férriz reprocha a Moreno que lleve seis años ninguneando a los jóvenes», «Rafael Recio acusa a Moreno de normalizar el escapismo político», «Francisco Cuenca califica al ejecutivo andaluz como el más inútil e indecente en la historia de Andalucía»… Y el remate final. El colofón a tanta falta de sustancia política. Mario Jiménez calificando de «desvergüenza política» el hecho de que el presidente andaluz «reapareciera» ante los medios de comunicación en la feria de Málaga tras haber estado «fuera de juego durante el verano comprometiendo nuestra imagen internacional».

Todo ello no tiene nada que ver con perros ladradores y poco mordedores. Por supuesto. Desde luego no en el sentido estricto de la expresión. Pero la metáfora tiene su aquel. Mucho ruido y ni media nuez. Imagino a los asesores del presidente de la Junta ante tal aluvión de críticas anodinas. No hay problema mientras sigan con el argumentario fácil dictado por la jefa, María Jesús Montero. Mucho 'ladrido' y muy pocas ideas. Lo peor de la pésima labor que está ejerciendo el PSOE en Andalucía es que los ciudadanos perdemos un arma fundamental en democracia: el papel de la oposición, clave para controlar a cualquier gobierno. El que sea. Más aún cuando ejerce su poder con una mayoría absoluta. Si su trabajo se limita a criticar por criticar, a confrontar por confrontar, a negar de antemano y por sistema la posibilidad de cualquier tipo de pacto, a defender los intereses de sus líderes -Sánchez y Montero- por encima de los de su tierra… entonces su trabajo es absolutamente baldío. Andalucía, los andaluces, nos merecemos unos líderes del PSOE de mayor talla política. Mientras no los tengamos, los actuales responsables del gobierno de nuestra tierra siempre podrán pensar aquello de «ladran, luego cabalgamos».