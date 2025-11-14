«Cribados, solo quiero cribados… y si tienes que irte a Australia a buscar te vas…» La joven redactora de la productora de tv poco experta, escuchaba los chillidos de su jefe. Llevaba varias semanas llenando la pantalla del matinal de mujeres afectadas por el ... tema de los cribados de cáncer de mama. «Quiero más, y quiero familiares de muertas… ¡Y las quiero yaaa!» «Hola buenos días, Soy Samantha del programa Mitineros. Sí, en la Una Grande y Libre...Es el sindicato ¿no? Es que mira, ando buscando afectadas por los cribados. ¿Tenéis a alguna otra? Por favor… que si no mi jefe es capaz de ponerme en la calle, o mandarme con Jesús Chistorra por la tarde» «Espera. Paaaquiiiiiii. Ven al teléfono que te llaman de Mitineros» «¿Paqui?» «Al aparato» «Estoy buscando afectadas » «Pues yo misma. Mira, soy una teletrabajadora liberada del sindicato. Estoy en admisión de urgencias pero ya teletrabajo» «¿Pero usted es sanitaria?» «Según se mire, yo entré por la bolsa de cocinera. ¡Hacia unas papas con chocos! que si quieres te doy la receta... Después con las promociones internas me pusieron en admisión. Y ahora teletrabajo de liberada» «Y usted qué nos puede contar...» «Uyyy. Lo que quieras cariño. Yo me pongo una bata blanca y los bolígrafos y quedo divinamente. Y te hablo de Moreno Bonilla, y de la Ayuso y del valenciano… De todos.» «Es que no se si les va a gustar…» «Si hay que ponerse me pongo como el Sergio, el entrenador, que llamó asesino al Moreno Bonilla y no veas como lo petó… Porque ustedes nos dejan decirles asesinos a estos ¿no? Como a Mazón » La joven redactora tomó los datos de Paqui como propuesta para una entrevista. Anotó en las observaciones «ojo: es capaz de llamar asesino a Bonilla» «Bueno Paquí. Te lo digo esta tarde. Yo creo que sí…» «Venga niña. Verás como sale bien...Estoy ya estresada con tanta marea y tanta manifestación cada domingo. A ver si llegan ya las elecciones y se termina todo.. Bueno, las papas con choco, mira, tu coges el ajo y lo partes muy picadito, muy picadito…» Los personajes de este relato no tienen nada que ver con la realidad. O sí.

