En 1986 el director de RTVE José María Calviño decide no mandar representante de España al Festival de la OTI porque se celebraba en el Chile de Pinochet. Calviño -el padre de Nadia- fue aquel que dijo que haría todo lo posible «para que Manuel ... Fraga no vuelva a gobernar». Cuando fue relevado por Pilar Miró, nada sospechosa de ser de la fachosfera, lo primero que hizo la directora de cine fue mandar a un enviado a Chile (ya no daba tiempo participar) rectificando así a su antecesor. Los festivales -dijo- son cosa de las televisiones y no los estados. No se extrañen que el Congreso cree una comisión que investigue el televoto.

Melody es una paisana. Desde que era la chica de los gorilas ha estado muy orgullosa de su Dos Hermanas natal. Su trayectoria no ha sido fácil en el mundo discográfico que ha ido haciéndose cada vez más complicado. Ha sido una curranta de primera. En estos días espero que se lo esté pasando fenomenal con su familia y con su hija en la feria de su patria chica a la que se ha ido después de su mala experiencia en Eurovisión. Melody ha sido otra víctima de esa polarización que también la Televisión Española ha querido aplicar a un festival de canciones organizado por televisiones -no gobiernos- y regido por unas reglas muy estrictas. Se supone que cuando participas estás aceptando esas reglas aunque no estés de acuerdo. Los comentaristas españoles del festival llevan dos años metiendo tralla política cuando aparece Israel. Un país con un gobierno que está provocando una matanza execrable y despiadada los palestinos de Gaza. Pero quien participa no es el país, sino su televisión. Esta politización que ha aplicado TVE ha tenido como víctima colateral a Melody. Quizá en Prado del Rey no recuerden que Massiel y Salomé ganaron en tiempos de Franco. Y Europa nos votó. ¿Era franquista aquella Europa? La respuesta es obvia. No. Lo mejor que puede hacer Melody en estos días es disfrutar en Dos Hermanas. Y tomar buena nota de lo vivido y de lo sufrido en la plácida ciudad suiza de Basilea.

