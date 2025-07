Consigna: embarrar Andalucía

No era necesario saber leer los posos del café, como un tasomante turco, o los hígados de una oca sagrada, como un arúspice, para adivinar que la elección de María Jesús Montero acabaría por maríajesusmonterizar la política andaluza deteriorando el clima político. El tono de ... normalidad con Juan Espadas, siempre correcto en las formas y en el respeto institucional sin caer por eso en el pasteleo o los discursos bizcochables, estaba condenado a quedar clausurado. Aunque ella tenga una presencia escasa, se trata de generar ruido. De hecho, mayor ruido cuanta menor presencia. Y frente a la escasísima aportación al debate andaluz –pregúntese por un solo asunto interesante que ella haya aportado a la conversación pública en Andalucía, más allá de la promesa ya incumplida de derribar el Algarrobico «en cinco meses»– la consigna de embarrar se ha cumplido. El plan era claro: dinamitar el estilo moderado del presidente andaluz y desquiciarlo para que cometa algún error. Lo han llamado incluso falangista, por ridículo que sean esas caricaturas desconectadas de la realidad. Esta semana elevaron la bronca en el pleno del Parlamento hasta optar Moreno por marcharse sin acabar el debate. La mariajesusmonterización de la política andaluza sólo va a ir más.

Fuera de foco

Una especialidad del sanchismo –y ciertamente María Jesús Montero es más papista que el Papa, léase más sanchista que Sánchez– es mover el foco. Esta misma semana han pretendido convertir el debate de los escándalos de corrupción en el debate del escándalo de Feijoo mencionando un piso de Sánchez pagado con dinero de los negocios sexuales del suegro. Pero no ha colado esa estratagema después de llevar meses hablando ellos del piso de Ayuso pagado con los negocios bajo sospecha de su pareja. El PP ha jugado con las cartas elegidas por el PSOE. De modo que actuar como el capitán Renaullt en Casablanca exclamando «¡aquí se juega!» solo delata su cinismo.

De hecho, el asunto del negocio sexual familiar va a más y no ya por el origen del dinero, sino por las contradicciones de Sánchez al impartir lecciones de moral sobre la prostitución de la que habría sido beneficiario. Ahora se apunta incluso a la financiación de las primarias. De ahí que finalmente en el PSOE hayan virado para acogerse a la teoría poco verosímil, y ya muy machacada, del bulo. Hay nervios. Ya detectan el coste electoral de los asuntos sexuales, y no sólo la prostitución que en Andalucía tiene episodios tristemente arraigados en la memoria colectiva, sino el acoso. Ante el desgaste del caso Salazar, condenado internamente en Ferraz, el PSOE andaluz ha buscado la réplica con el caso del alcalde de Algeciras en ese pleno volcánico del Parlamento. El problema, como por cierto sucede con Salazar al que ellos sabrán por qué lo han dejado caer por la vía rápida, es que no existen denuncias contra ese alcalde. En cambio, pocas horas después se han encontrado con un marronazo al admitirse a trámite una denuncia por acoso sexual contra el ex alcalde de Linares, Javier Perales, miembro de la dirección regional del PSOE andaluz. A perro flaco todo son pulgas.

Más desigualdad

Pero si hay algo que María Jesús Montero trata de sacar del foco es la financiación de Cataluña. Las amenazas de Esquerra son inequívocas, aunque ella pretenda presentarlo como un éxito de la política autonómica. La realidad es que los nacionalistas allí persiguen no desarrollar sus competencias lealmente, sino reducir deslealmente su aportación al Estado. Un escándalo. Nadie se cree que «lo que hacemos es promover la igualdad para todos los territorios», como ha dicho Montero, sino pagar el precio de la investidura. No en vano ella se ha borrado de la foto de la firma del acuerdo para que no la desgaste más en su campaña andaluza. Y por eso Juanma Moreno ha saltado al quite de inmediato denunciando las negociaciones opacas y poniéndose al frente del resto de comunidades que no comparten el acuerdo para dar a Cataluña el 100% de la recaudación de los impuestos, rompiendo el principio de solidaridad entre territorios al golpear la redistribución de riqueza. El presidente andaluz, que ponía el dedo en la llaga de las contradicciones de la izquierda al dar más privilegios a las comunidades más ricas, abandera «una España de iguales» ante esa amenaza disolvente para la cohesión territorial.

Esto, a la espera de la bilateral de mañana lunes, apunta a problema mayúsculo que invalida a María Jesús Montero como candidata en Andalucía. Ella tira de victimismo presentándose como damnificada de la «violencia política» y el «odio» del Gobierno de Juanma Moreno, pero su problema real es que compraron el poder vendiendo su alma al diablo independentista. Y sí, es una catástrofe tener que pasar por caja. ¿Alguien cree que es casualidad que la misma mañana en que se había publicado el acuerdo fiscal con Cataluña fuese cuando el PSOE montase su circo en el Parlamento andaluz?

Ensayo general

La bronca de esta semana sólo es un ensayo general. La tralla de verdad llegará en septiembre con el curso electoral. Juanma Moreno demostraba esta semana tener clara la estrategia de enfangamiento a la que tendrá que enfrentarse. Y eso irá más a medida que María Jesús Montero sufra, y así lo constaten las encuestas, el desgaste en el puente de mando del sanchismo. Ayer mismo en Jerez aseguraba que el PSOE «no va a entregar nunca el Gobierno a la derecha». Mientras libra esa batalla, necesitará embarrar mucho la política andaluza.