No pidan nada «fuera de carta» si no quieren que les peguen la estocada de la Feria

Ya dijimos que el Código QR para las cartas de tapas o de platos de los restaurantes y de los bares había venido para quedarse con las normas contra el coronarias, y así está siendo. Hay sitios donde tímidamente han vuelto los menús impresos de ... toda la vida, plastificados, de loa que cuando preguntas a un camarero qué tienen de tapa medio te lo tiran a la cara, sin más palabra. Pero aunque el Código QR vaya en lenta y progresiva retirada, el peligro sigue acechando. El problema del QR es que no todo el mundo tiene teléfono inteligente y, si lo tiene, hay muchos que no tienen descargado el programa de traducción de esa cuadradito de puntos como hormiguitas del que tan extrañamente te salen en el móvil las letras de lo que deberían darte escrito y dejarse de modernidades. Cuando no dispones de lector de Código QR no tienes más remedio que preguntar al camarero o al metre, y quedas a merced de su profesionalidad y o, en su defecto, de su tunantería. Te dicen los géneros que más les interesas salir de ellos, como el pescado que está a punto de oler de poco fresco o la carne que lleva ya más de tres semanas en la cámara frigorífica.

Los camareros, claro, lo que quieren es hacer caja. Pero deberían tener más vista y consideración con nuestras carteras, sobre todo cuando ven que hemos llevado invitados a estos señores, a los que el metre les dice: –Tenemos unas cigalas de tronco que nos acaban de entrar magníficas, y unas gambas blancas de Huelva muy buenas. Ah, y percebes, pero gallegos, no del moro. Y te suben y te bajan los colores mientras el metre está metiendo por los ojos a tus invitados esas maravillas que sabe Dios lo que pueden costarte. ¿Cómo vas a racanear? No tienes más remedio que abrir plaza y pedir unas gambitas, pero tus invitados se envalentonan y hay hasta quien, el muy gañote, pregunta: –¿Y no tienen hoy bogavante para hacerlo con arroz? Los dueños de los restaurantes deberían dar una teórica a sus metres de que al menos a los clientes habituales no los pongan en estos compromisos cuando vean que llevan invitados. Es como el «fuera de carta». Aunque sean ustedes tan listos que hayan podido ver la carta con el lector del código QR y sus precios, que no son de clavada, desconfíen cuando el metre les diga: –y fuera de carta tenemos... Ahí, ahí es donde viene la estocada. Porque te dicen lo que tienen fuera de carta, riquísimo todo, apetecible, pero no te hablan para nada de los precios de esos platos que van por libre, fuera de la columna de la derecha, la de los precios. Es como los vinos. Todo el mundo pregunta si tienen su marca favorita, pero no lo que le va a costar la botellita dichosa. Y ahí, ahí es donde vienen las grandes subidas de las facturas de los restaurantes. Ahí y, claro, en este «fuera de carta». No pidan nada «fuera de carta». Confórmese con el sota, caballo y rey de las cartas escritas, si no quiere que les peguen la estocada de la Feria. Aunque ahora más bien tendrían que decir: «Fuera del QR tenemos...».

