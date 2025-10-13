NUNCA antes había tenido menos valor la verdad que ahora. Los hechos empíricos han dejado de importar a los autores de la polarización, que tienen ante sus ojos una tormenta y no sólo dicen que hace sol, sino que quienes contamos la tormenta estamos difundiendo ... bulos. Es muy difícil en estos momentos divulgar los datos fácticos sin que la parte perjudicada por la verdad te acuse de difamador. Porque ahora sólo tiene valor la aberración a la que denominan 'verdad alternativa', que es la más grosera versión de la mentira. Cuando ABC publicó que la juez que instruye el escándalo de los ERE estaba tomando decisiones muy poco ortodoxas basándose en informes de la propia Guardia Civil, la instructora guardó silencio. En esos momentos acababa de ser señalada por todos los fiscales anticorrupción de Sevilla, y por el fiscal jefe a nivel nacional, ante el Consejo General del Poder Judicial a través de un durísimo escrito contra su manera de instruir. Este periódico publicó en este contexto un documento de la UCO que no había sido trasladado a todas las causas en el que la Guardia Civil le aclaraba a Núñez Bolaños que le estaba pidiendo atestados que ya habían sido entregados con bastante anterioridad y que seguía esperando que le permitiera acceder a una determinada información que consideraba clave para proseguir la investigación. Y la instructora se fue a los tribunales mucho tiempo después de que aquí se publicase esa noticia, justo cuando el Poder Judicial archivó la denuncia de los fiscales contra ella, para denunciar la supuesta falsedad de lo publicado, que además a su juicio era intencionada con la intención de perjudicarle y quebrantar su derecho al honor. Siempre me pregunté qué le había llevado a pensar que ABC podía tener algo contra ella en lugar de calibrar que contar hechos veraces es la misión de los medios de comunicación y, por tanto, su único interés. Y entonces llegó al juzgado en el que se dirimía el pleito un 'informe pericial' aportado por la juez en el que se incluye literalmente esta frase: «La función del periodismo ha sido siempre la de controlar la opinión pública, fuera cual fuera el fin de este control (económico, político, religioso, etc...)». Yesta otra: «El periodista no cuenta una información de forma neutral, sino que la moldea para conseguir los objetivos editoriales del periódico impuestos por el editor, súbdito de la junta de accionistas». El informe podría haberlo firmado Pablo Iglesias. Y eso es lo más preocupante: que una juez en ejercicio haya aportado un documento en el que se cuestiona de forma genérica la función de los medios.Núñez Bolaños acudió con toda legitimidad a los tribunales, que es donde se decide, como bien sabe ella, quién tiene la razón. La juez de Primera Instancia, la Audiencia y el Supremo le han dicho ahora que ABC fue veraz y que la función de los periódicos es muy necesaria en un Estado de derecho. Esa es la victoria más trascendente: la de la verdad y la libertad en tiempos de cólera. Así que seguimos. Siempre de frente.

