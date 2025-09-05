Suscríbete a
La Alberca

El sindicato de los enchufados

Defender a los colocados sin titulación en la Faffe es lo que faltaba después de las condenas por facturas falsas

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Lo único que le faltaba ya a los sindicatos andaluces para mancillar del todo su imagen es hacer una huelga para protestar por los despidos de la Faffe. El mundo al revés. Se supone que las organizaciones sindicales tienen la obligación de proteger los derechos ... de los trabajadores, por lo que deben perseguir a los que practiquen intrusismo, estén cobrando un salario sin tener cualificación acreditada para el trabajo que desempeñan o hayan sido colocados de forma nepotista por razón de parentesco o afinidad política. Cuando todo esto se produce, además, en una administración pública, la reacción sindical debe ser aún más agria porque su deber es dar ejemplo. Sin embargo, cuando la Junta de Andalucía ha dado por el fin el paso de poner en la calle a 23 enchufados de la Faffe que entraron en este organismo gracias al dedo de políticos cercanos sin tener la más mínima titulación para ello, los sindicatos se han levantado en armas. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta muy directa: ¿están defendiendo los derechos laborales o están haciendo política partidista? Un juez investiga actualmente la colocación arbitraria de 83 militantes y familiares socialistas en la Faffe sin procedimiento público de contratación, es decir, sin cumplir los principios de igualdad y libre concurrencia. Ese método dejó en la calle a otros tantos andaluces que sí se habían tomado la molestia de formarse y, de haber podido concursar libremente, habrían hecho un trabajo mucho más beneficioso para los andaluces que el que hacen los enchufados ineptos, que han estado cobrando del erario todos estos años sin aportar nada a la sociedad que les paga la nómina. Su único currículum era el carné del partido. Y en lugar de combatir eso con todas sus fuerzas para dar oportunidades a los ciudadanos bien formados, los sindicatos se rebelan contra la Junta de Andalucía. Ver para creer.

