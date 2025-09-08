Suscríbete a
La Alberca

Policía a la fuga

Con la necesidad que tiene Sevilla de ampliar su plantilla, los nuevos agentes sacan la plaza y luego nos dejan tirados

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

La necesidad de ampliar la plantilla de la Policía Local de Sevilla es acuciante, imperiosa, apremiante, perentoria y todo lo que se signifique urgente. El calendario de eventos que se suman a las fiestas tradicionales obliga al Ayuntamiento a liberar partidas en el presupuesto para ... pagar millonarias horas extra, una medida que a fuerza de ser provisional se ha convertido en solución fija. Es obvio que sería mucho más efectivo, tanto por la prestación del servicio en las mejores condiciones como por el coste para los ciudadanos, ampliar el cuerpo, pero por las razones que sean —amaños incluidos— las oposiciones se han ido demorando hasta llegar a una situación límite. Y vamos a dejar aparte los comportamientos moralmente dudosos de algunos agentes con la gestión de las bajas y las altas médicas en función del precio al que se pagan las horas extra, que en algunos casos han llegado a cifras groseras. Lógicamente, todos los gobiernos municipales han hecho lo que esté en su mano para garantizar la seguridad y los planes de movilidad, especialmente en los grandes eventos, pero la posición de fuerza de la Policía Local ante la flagrante falta de efectivos ha llevado a veces los acuerdos a cláusulas abusivas e incluso bochornosas. Por eso es tan importante acelerar los procesos de oposición y adaptar la plantilla a las actuales necesidades de la ciudad. Si el cuerpo amplía sus efectivos de manera permanente, tendremos mejores operativos policiales y nos costará menos dinero. Esto lo entiende cualquiera.

