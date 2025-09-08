La necesidad de ampliar la plantilla de la Policía Local de Sevilla es acuciante, imperiosa, apremiante, perentoria y todo lo que se signifique urgente. El calendario de eventos que se suman a las fiestas tradicionales obliga al Ayuntamiento a liberar partidas en el presupuesto para ... pagar millonarias horas extra, una medida que a fuerza de ser provisional se ha convertido en solución fija. Es obvio que sería mucho más efectivo, tanto por la prestación del servicio en las mejores condiciones como por el coste para los ciudadanos, ampliar el cuerpo, pero por las razones que sean —amaños incluidos— las oposiciones se han ido demorando hasta llegar a una situación límite. Y vamos a dejar aparte los comportamientos moralmente dudosos de algunos agentes con la gestión de las bajas y las altas médicas en función del precio al que se pagan las horas extra, que en algunos casos han llegado a cifras groseras. Lógicamente, todos los gobiernos municipales han hecho lo que esté en su mano para garantizar la seguridad y los planes de movilidad, especialmente en los grandes eventos, pero la posición de fuerza de la Policía Local ante la flagrante falta de efectivos ha llevado a veces los acuerdos a cláusulas abusivas e incluso bochornosas. Por eso es tan importante acelerar los procesos de oposición y adaptar la plantilla a las actuales necesidades de la ciudad. Si el cuerpo amplía sus efectivos de manera permanente, tendremos mejores operativos policiales y nos costará menos dinero. Esto lo entiende cualquiera.

Sin embargo, la agilización de las pruebas de acceso ha desvelado otro problema que es para echarse las manos a la cabeza. La semana pasada tomaron posesión 53 nuevos agentes como funcionarios de la Policía Local de Sevilla, pero según avisa el sindicato, todos habían superado con anterioridad su formación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), con lo que ya eran policías. Y más de la mitad de ellos ha avisado de que pedirán la excedencia para seguir trabajando en su puesto anterior. Es decir, lo que han hecho es garantizarse una plaza fija en Sevilla por si en el futuro vienen mal dadas en el otro organismo, pero su intención es seguir dejando vacante el puesto y que la plantilla se las tenga que arreglar como hasta ahora. Dicho de otra manera: la vocación de servicio público por la que supuestamente se han presentado a las pruebas se la pasan por el forro. Van a su avío. Siempre se ha dicho que quien hace la ley, hace la trampa. Pero que esto lo hagan policías... Es obvio que la normativa necesita una actualización para evitar que los limbos que presenta perjudiquen la seguridad de los municipios. Y también es evidente que el principio de buena voluntad no rige para todos los responsables públicos por igual. Sevilla tiene excelentes policías que se desviven por los ciudadanos, pero también tiene algunos que sólo se desviven por su sueldo. Y ahora nos preguntamos, ¿quién persigue a los policías que se dan a la fuga?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión