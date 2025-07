La ceja, que como se recordará es la corriente de pensamiento ilustrado de la farándula que le hizo a Zapatero la campaña del 'No a la guerra', ha emitido un nuevo comunicado para frenar la tropelía que promueve la derecha de tumbar el Gobierno de ... Pedro Sánchez por los casos de corrupción que le acorralan. Los muy sólidos pensadores de este grupo, todos por supuesto independientes, consideran que la corrupción de Rajoy fue una vergüenza imperdonable, pero que la del PSOE es un pequeño accidente que no debe afectar a un magnífico gobierno de progreso que ha hecho avances para la igualdad como la amnistía, el cupo catalán o el reparto de inmigrantes menores no acompañados. El bloque de izquierdas que ha montado Sánchez con Junts, que como todo el mundo sabe es un partido con ideales opuestos al nacionalismo o la xenofobia, no puede caer por culpa de las andanzas de dos personajes como Ábalos y Cerdán, que fueron secretarios de organización del principal partido gubernamental y en el primer caso también ministro de Transportes, pero que engañaron al presidente como a un niño chico. Porque es tan bueno... Pero lo más importante de este manifiesto, rubricado por insignes intelectuales que jamás han recibido una subvención, es que se suman a él artistas como Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, que apoyan el sublime plan sanchista para acabar con la corrupción, ese paquete de acciones que ya nadie recuerda. Por mil euros cada respuesta acertada, dígame usted medidas que va a poner en marcha el presidente Sánchez para limpiar a los corruptos. ¡Campana y se acabó!

Vale que el Constitucional del siete votos a favor y cuatro en contra haya devuelto el caso ERE a la Audiencia de Sevilla para que rebaje las condenas, pero apoyar un plan contra la corrupción habiendo sido condenado por el Supremo por participar en un fraude de 680 millones de euros es de película de Almodóvar. Un poco de decoro tampoco está de más. El expresidente Chaves y la exconsejera Magdalena Álvarez, que tuvo la suerte de ser resarcida públicamente por el presidente del Gobierno en un mitin unos días antes de que el TC comunicase su fallo, merecen defender su inocencia donde estimen oportuno, faltaría más, pero de ahí a dar lecciones sobre cómo se combate la corrupción hay un trecho. Se trata simplemente de saber asumir la responsabilidad política con una mínima seriedad. Con independencia de su relación con el escándalo de los ERE, que ya se verá en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, finalmente, en la nueva sentencia que emita la Audiencia de Sevilla, Manuel Chaves presidió un gobierno que, según reitera hasta el mismísimo Constitucional, facilitó el reparto arbitrario de una millonada para montar un sistema clientelar y pagó prejubilaciones a miembros del partido que jamás habían trabajado en las empresas beneficiadas. Qué menos que dejar pasar el manifiesto contra Cerdán. Salvo que la ceja izquierda esté tan poblada de pelo que ya no deje ver ni la vergüenza.

