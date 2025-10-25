Suscríbete a
La Alberca

El borrado del cribado en Hacienda

El grave error de la Junta ha dado paso a una infamia del Gobierno, que está haciendo campaña con el cáncer

Alberto García Reyes

El asunto del cribado del cáncer de mama en Andalucía ha pasado de ser un error flagrante del Gobierno de Juanma Moreno a una ignominia politiquera del Gobierno de Pedro Sánchez. La activación de toda la maquinaria mediática para abatir al presidente andaluz con acusaciones ... groseramente falsas, como la del supuesto borrado de los informes clínicos de las pacientes, delata una intención que va más allá de la protección de las mujeres. Moncloa ha activado una campaña en la que estorban titulares como el de la parálisis de cribados en Castilla La-Mancha o la congelación de las partidas de Hacienda a las comunidades para financiar estas pruebas preventivas porque no hay Presupuesto, una noticia que implica directamente a María Jesús Montero, candidata en Andalucía del PSOE, el partido que está intentando sacar más tajada de la crisis. Montero fue la autora del protocolo vigente en Andalucía para comunicar los casos dudosos de cáncer de mama. Hasta el año 2011, las detecciones del estadio 3, que son las que exigen seguimiento, tenían que comunicarse en un máximo de 30 días. La entonces consejera de Salud de la Junta y hoy ministra de Hacienda eliminó del documento este plazo. El PSOE repite que esto es un bulo, pero el verdadero bulo es negarlo. Los protocolos se pueden consultar en internet. En el de 2011 se sigue indicando que hay que comunicar estos casos, pero no se impone un periodo, por lo que si dos años después no se ha contactado con la paciente, no se ha incumplido nada. Esto lo entiende hasta un bebé. Y ahora resulta que sus transferencias a las comunidades para sufragar los cribados no llegan. Como esto siga así, la campaña contra el PP va a acabar siendo un tiro en el pie del PSOE.

