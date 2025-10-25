El asunto del cribado del cáncer de mama en Andalucía ha pasado de ser un error flagrante del Gobierno de Juanma Moreno a una ignominia politiquera del Gobierno de Pedro Sánchez. La activación de toda la maquinaria mediática para abatir al presidente andaluz con acusaciones ... groseramente falsas, como la del supuesto borrado de los informes clínicos de las pacientes, delata una intención que va más allá de la protección de las mujeres. Moncloa ha activado una campaña en la que estorban titulares como el de la parálisis de cribados en Castilla La-Mancha o la congelación de las partidas de Hacienda a las comunidades para financiar estas pruebas preventivas porque no hay Presupuesto, una noticia que implica directamente a María Jesús Montero, candidata en Andalucía del PSOE, el partido que está intentando sacar más tajada de la crisis. Montero fue la autora del protocolo vigente en Andalucía para comunicar los casos dudosos de cáncer de mama. Hasta el año 2011, las detecciones del estadio 3, que son las que exigen seguimiento, tenían que comunicarse en un máximo de 30 días. La entonces consejera de Salud de la Junta y hoy ministra de Hacienda eliminó del documento este plazo. El PSOE repite que esto es un bulo, pero el verdadero bulo es negarlo. Los protocolos se pueden consultar en internet. En el de 2011 se sigue indicando que hay que comunicar estos casos, pero no se impone un periodo, por lo que si dos años después no se ha contactado con la paciente, no se ha incumplido nada. Esto lo entiende hasta un bebé. Y ahora resulta que sus transferencias a las comunidades para sufragar los cribados no llegan. Como esto siga así, la campaña contra el PP va a acabar siendo un tiro en el pie del PSOE.

Es curioso que otro de los argumentos socialistas se dirija contra todas las asociaciones de lucha contra el cáncer por no ser lo suficientemente beligerantes contra Juanma Moreno. Amama es la única legítima según sus postulados. ¿Por qué? ¿Es que todas las demás están equivocadas? Y el bochorno definitivo lo ha protagonizado el mismísimo Pedro Sánchez en la Sesión de Control al Gobierno al proclamar, sin el menor empacho, que se han borrado los informes de las mamografías en Andalucía y que la Junta ha alegado que todo se ha debido a un fallo informático. Espectacular. El infundio se fabricó con la siguiente correlación: se cae la aplicación informática 'ClicSalud' durante unas horas, lo que impide acceder a los informes clínicos no sólo de las mamografías, sino hasta de una simple analítica rutinaria; Amama denuncia inmediatamente que ha habido un borrado; la Junta explica que está intentando solucionar el problema informático (y niega rotundamente el borrado, pero esta parte no interesa). Conclusión: han estropeado la aplicación para borrar pruebas. Pura manipulación. Pero esta táctica del fango sólo está sirviendo para dar la vuelta a la tortilla. El Gobierno de Moreno cometió un grave error y el de Sánchez una grave infamia. Usted decide qué es peor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión