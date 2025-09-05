Suscribete a
EL CONTRAPUNTO

Doble acierto de Núñez Feijóo

Quien ofendió al Rey en la apertura del año judicial fue este fiscal general carente de dignidad, que debería haber dimitido

España indefensa ante Sánchez

Un cadáver en el armario

Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián

Acertó ayer el líder del PP negándose a respaldar con su presencia la burla del todavía fiscal general al Rey, la Justicia y la decencia, y puso un broche de oro a ese acierto participando junto a Isabel Díaz Ayuso en la apertura del ... curso parlamentario autonómico. De ese modo Alberto Núñez Feijóo dejaba claro su rechazo a la afrenta democrática que supone la permanencia de un individuo procesado al frente del ministerio público encargado de perseguir los delitos y al mismo tiempo mostraba su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, auténtica víctima designada de la actuación criminal por la que se sentará en el banquillo García Ortiz. Una postura inequívoca en favor de la legalidad, indispensable ante la ofensiva cada vez más cruenta que encabeza el jefe del Gobierno en su empeño de someter a los jueces y así librarse de las causas abiertas contra su esposa, su hermano y sus más estrechos colaboradores en el PSOE.

