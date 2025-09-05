Acertó ayer el líder del PP negándose a respaldar con su presencia la burla del todavía fiscal general al Rey, la Justicia y la decencia, y puso un broche de oro a ese acierto participando junto a Isabel Díaz Ayuso en la apertura del ... curso parlamentario autonómico. De ese modo Alberto Núñez Feijóo dejaba claro su rechazo a la afrenta democrática que supone la permanencia de un individuo procesado al frente del ministerio público encargado de perseguir los delitos y al mismo tiempo mostraba su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, auténtica víctima designada de la actuación criminal por la que se sentará en el banquillo García Ortiz. Una postura inequívoca en favor de la legalidad, indispensable ante la ofensiva cada vez más cruenta que encabeza el jefe del Gobierno en su empeño de someter a los jueces y así librarse de las causas abiertas contra su esposa, su hermano y sus más estrechos colaboradores en el PSOE.

No fue Feijóo quien hizo un desplante a don Felipe, obligado en razón de su papel institucional a compartir estrado con un individuo acusado de revelar secretos con el propósito de dañar a una adversaria política de su amo, Pedro Sánchez, que manifiesta una aversión obsesiva hacia ella seguramente porque Ayuso no se doblega ante él y aplasta a cuantos peones envía a desafiarla en las urnas. El que ofendió al jefe del Estado en la apertura del año judicial fue este fiscal general carente de dignidad, que debería haber dimitido nada más conocer su imputación y así ahorrarnos el espectáculo de ver a la zorra fingiendo proteger a las gallinas.

Este presunto delincuente a quien Sánchez presume de manejar a su antojo. Este usurpador de un cargo que nadie había prostituido tanto como él. Frente a sus balbuceos de reo en ciernes, brilló el discurso de la presidenta del CGPJ, la «progresista» Isabel Perelló, cuya elección, a propuesta de la izquierda, constituye el mayor éxito de los populares en las dos últimas legislaturas. Fiel a su mandato y a la toga que vestía, Perelló defendió a suscompañeros difamados por Sánchez en televisión, abogó por la independencia de los jueces y descalificó, sin mencionarla, le ley con laque Bolaños pretende tomar al asalto la Carrera a la que representa. Una demostración de coraje y lealtad al Estado de derecho consagrado en la Constitución, que demuestra la fiera determinación de los magistrados a resistir la presión de este Ejecutivo liberticida.

Feijóo acertó en el terreno de los principios y también en el de la estrategia, porque la degradación de nuestra democracia ha llegado a tal punto que no caben medias tintas. Si el líder de la oposición vacila, ocupará su espacio Vox. No es tiempo de complejos ni escrúpulos, sino de plantar cara al autócrata siempre y en todo lugar.