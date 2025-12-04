Suscribete a
No hay #metoo en el PSOE

Los mismos que animan a las mujeres a denunciar el más mínimo gesto de machismo, contemporizan ahora con el peor machismo acosador por afectar a exdirigentes del partido

Las mujeres del PSOE están viviendo días convulsos por la evidente intención de la cúpula del partido de poner sordina a las denuncias por acoso presentadas internamente contra Francisco Salazar, el asesor de confianza de Pedro Sánchez. Solo cuando Sánchez pretendió que Salazar accediera ... a la nueva ejecutiva del partido, alguna dirigente, como Adriana Lastra, alzó su voz para evitarlo. Salazar fue descartado para la dirección del partido y oficialmente apartado del núcleo de Sánchez, aunque ya se sabe que con Sánchez, los excluidos por sus relaciones tóxicas con las mujeres siempre tienen una segunda oportunidad, como sucedió con José Luis Ábalos.

