UNA RAYA EN EL AGUA

El vicio de origen

El desenlace de una legislatura nacida de un chantaje sólo puede surgir de una desavenencia sobre el rescate

Urnas de doble filo

Memorias de una estatua

Ignacio Camacho

Ante las 'performances' de Puigdemont y sus lloriqueos de amante (de conveniencia) despechado conviene levantar la mirada, alejar el foco para disponer de una perspectiva más amplia. Hace falta tomar cierta distancia para recordar el hecho esencial subyacente a toda esta secuencia de imposturas ... tácticas: la anomalía de que la gobernabilidad de España descanse –es un decir– sobre el principal responsable de la sedición catalana. El resto, este juego de amagos y amenazas, rompo y no rompo, me voy pero me quedo, pertenece al ámbito triste de la extorsión parlamentaria y, en todo caso, a las cuitas internas de un partido arrastrado a una posición cada vez más desubicada por su pésimo análisis de las circunstancias.

