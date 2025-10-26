Suscribete a
Sigue el Clásico entre Real Madrid y Barcelona
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Zapatero no convence a Junts y Puigdemont apuesta por romper con Sánchez mañana

Los movimientos «a la desesperada» del PSOE en las últimas horas, con propuestas concretas para frenar la decisión, «han llegado tarde»

En el entorno del expresidente catalán descartan ahora la foto con Pedro Sánchez

Puigdemont en el Press Club de Bruselas
Puigdemont en el Press Club de Bruselas EFE
Joan Guirado

Joan Guirado

En otoño «van a pasar cosas que no han pasado nunca hasta ahora» avisó, en verano, Carles Puigdemont. Y con la llegada del otoño hace apenas un mes, con el arranque del nuevo curso político, las cosas «pasarán», dice en conversación con ABC un dirigente ... de Junts, desde el coche, de camino a Perpiñán (Francia). «El tiempo del buenismo y del diálogo ha terminado», expresa con vehemencia, a las puertas de una de las citas más importantes para los posconvergentes. «Y estar hoy aquí es culpa del PSOE» sentencia.

