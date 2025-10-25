Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana
Cambio de hora
A las 3:00 serán las 2:00: ¿realmente supone un ahorro energético?

UNA RAYA EN EL AGUA

Memorias de una estatua

Si la contase con franqueza, la historia de Preysler contendría materiales muy valiosos para un cuadro de época

El hombre que necesita Europa

Mociones de salón

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este articulista tiene una vieja vocación frustrada, que es la de hacer de 'negro' en libros autobiográficos ajenos. «Escritor fantasma» lo llaman los anglosajones, siempre tan políticamente correctos. Pero si hubiese llegado a serlo sentiría otra frustración mayor, que es la de no poder publicar, ... y quizá ni siquiera saber, esos secretos auténticos que los personajes famosos prefieren o necesitan mantener en silencio. «Lo que tiene interés no lo puedo contar y lo que puedo contar no tiene interés», solía decir Sabino Fernández Campo cuando le preguntaban por qué no publicaba sus cotizados recuerdos, y así nos quedamos sin conocer los detalles de lo que pasó en la Zarzuela aquella crucial noche de febrero. 'Casi unas memorias', tituló las suyas el poeta y político (franquista y antifranquista) Dionisio Ridruejo, y en la elipsis implícita del adverbio quedaba expreso un paréntesis que era a la vez la confesión de no ser por completo sincero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app