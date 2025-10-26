Suscribete a
UNA RAYA EN EL AGUA

Urnas de doble filo

Feijóo debe manejar con tiento los adelantos electorales. Ante una victoria clara es el favorito quien debe preocuparse

Memorias de una estatua

El hombre que necesita Europa

Ignacio Camacho

Existe en la derecha sociológica un amplio consenso sobre la influencia de las elecciones autonómicas de 2023 en el posterior gatillazo, bien porque los pactos con Vox ayudasen a Sánchez a movilizar a su electorado, bien porque la indecisión de algunos barones desconcertara a muchos ... votantes de su propio bando. He aquí, sin embargo, que el Partido Popular está a punto de enredarse en un nuevo lío no forzado ante la posibilidad de otros comicios regionales convocados con adelanto, sea por separado en Extremadura y Aragón o coincidiendo con los de Castilla y León en un eventual 'superdomingo' de marzo. Una decisión en la que en todo caso Feijóo se va a jugar buena parte de la credibilidad de su cuestionado liderazgo.

