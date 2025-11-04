Suscribete a
González Amador en su alegato final: «O me suicido o me voy de España»
El excomisario de Justicia europeo Didier Reynders, imputado por blanqueo de capitales

una raya en el agua

Un pulso al sistema

El proyecto de quitar la instrucción a los jueces no tenía mejor momento que el del juicio al fiscal general en el Supremo

Al 'Mariano' modo

El penúltimo peldaño

Ignacio Camacho

La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para entregar la instrucción penal a los fiscales no podía haberse presentado en mejor momento. Justo antes de que el máximo responsable de la Fiscalía compareciera ante el Supremo acusado de revelar secretos en el curso ... de una operación política diseñada por el Gobierno. Así nadie se llama a error sobre el verdadero objetivo del cambio propuesto. Y por si se despista algún ingenuo se organiza una campaña de señalamiento de los jueces como brazo instrumental de una derecha empeñada en sabotear los avances de la autodenominada 'coalición de progreso'. Esta vez no caben reproches de ocultación: se trata de ir a por ellos. De estrechar su papel en la interpretación del derecho.

