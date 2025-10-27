Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas

El Gobierno aprueba este martes la nueva ley de enjuiciamiento criminal que deja las investigaciones penales a fiscales

La nueva norma no permitirá a sindicatos ni partidos políticos personarse en causas judiciales como acusación popular

Bolaños se vuelca en el control a los jueces mientras más de 20 leyes están congeladas

El ministro de Justicia, Félix Bolaños
EP

El Gobierno aprobará este martes, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministro, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de ... jueces a fiscales, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

