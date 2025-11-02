Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Génova ve el adelanto electoral en Valencia, pero le falta el candidato
Urgente
Muere Rafael de Paula a los 85 años, leyenda del toreo

una raya en el agua

El penúltimo peldaño

Con el fiscal general en el banquillo, la dignidad institucional continúa descendiendo por la escalera del sanchismo

El plan de Sánchez

Él, que tantos hombres ha sido

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando el fiscal del Estado se siente hoy en el banquillo del Tribunal Supremo, la dignidad de las instituciones descenderá hoy otro peldaño de la escalera de degradación por la que le empuja el sanchismo. Una nueva muesca en la culata del jefe del ... Ejecutivo, cuyo mandato se ha convertido en una sucesión de 'primeras veces' donde las convenciones y mecanismos democráticos quedan sobrepasados por un concepto oportunista del poder al servicio del capricho político. El presidente que comenzó apartando por una minucia tributaria a un ministro ha terminado –por ahora, suma y sigue– permitiendo que el máximo responsable del Ministerio Público siga en su sitio durante la vista oral que va a enjuiciarlo como reo de un presunto delito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app